OpenAI vs. DeepSeek: la búsqueda de autonomía marca el nuevo pulso de guerra de la IA entre EE.UU. y China

La competencia por dominar el mercado de la inteligencia artificial (IA) entró en una fase definitiva. Mientras esa tecnología se asienta como el motor de múltiples sectores, los principales jugadores del sector mueven sus piezas para ofrecer sistemas más capaces y más independientes. OpenAI acaba de presentar la versión GPT-5.5, un modelo diseñado para alcanzar una informática más autónoma, al tiempo que la firma china DeepSeek reveló las versiones preliminares de su nueva IA insignia, considerada ya como la plataforma de código abierto más potente del mundo.

Para OpenAI, el avance con GPT-5.5 es, más que nada, funcional. Según la compañía, el sistema comprende con mayor rapidez las intenciones del usuario y posee la capacidad de ejecutar gran parte del trabajo por cuenta propia. En las pruebas de rendimiento iniciales, el modelo mostró una eficacia notable en áreas críticas como la escritura y depuración de código, el análisis de datos complejos y la investigación científica temprana. El objetivo es reducir la intervención humana en procesos técnicos tediosos.

Los números respaldan esa ambición. GPT-5.5 alcanzó un 82.7 % en el benchmark Terminal-Bench 2.0, una prueba que mide la destreza de las IA para gestionar flujos de trabajo en entornos de línea de comandos. De igual forma, en la evaluación SWE-Bench Pro, enfocada en resolver problemas reales dentro de la plataforma GitHub, el sistema logró una calificación del 58.6 %. Estas cifras sitúan al nuevo modelo como una herramienta de vanguardia para el desarrollo de software y la gestión de infraestructuras digitales. La startup dirigida por Sam Altman destaca que el nuevo modelo supera a su antecesor, el GPT-5.4, especialmente en tareas donde el progreso depende de la toma de decisiones a lo largo del tiempo y del razonamiento contextual. Wired destaca que las evaluaciones en el índice GDPval, que analiza la capacidad de producir trabajo del conocimiento en 44 ocupaciones distintas, arrojaron un puntaje del 84.9 %. Además, en entornos informáticos reales y autónomos, el algoritmo obtuvo un 78.7 %. Por otro lado, la eficiencia económica es el otro gran pilar de esta actualización de OpenAI. Greg Brockman, presidente de OpenAI, afirmó que el modelo ofrece resultados de mayor calidad con un menor consumo de tokens y menos reintentos. Según datos del Índice de Codificación de Artificial Analysis, el uso de GPT-5.5 reduce a la mitad el costo en comparación con otros modelos de codificación de última generación. “Este modelo representa un verdadero avance hacia el tipo de computación que esperamos en el futuro”, indicó Brockman en conferencia de prensa la semana pasada, sugiriendo que este podría ser el cimiento de una “súper aplicación” empresarial que integre funciones de chat, programación y navegación.

La apuesta de China con V4

Pero OpenAI no está sola en la carrera por una IA más autónoma. El lanzamiento de GPT-5.5 es, más bien, una respuesta directa al avance de sus competidores directos, como Anthropic con Claude, Google con Gemini y, más recientemente, la empresa china DeepSeek. Esa última presentó casi al tiempo V4 Flash y V4 Pro, versiones de su chatbot que apuestan por el alto rendimiento bajo un esquema de código abierto. Este sistema de DeepSeek destaca por una ventana de contexto de hasta un millón de tokens, lo que le permite procesar bases de datos y documentos extensos con una sola instrucción.