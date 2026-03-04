x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Fin de la privacidad? Videos de personas desnudas o en el baño son vistos por revisores de las gafas inteligentes de Meta

Una investigación ha desvelado problemas en la privacidad de los usuarios que usan las gafas inteligentes de Meta, hasta el punto de que vídeos sensibles, en los que aparecen desnudos o en el baño, acaban siendo vistos por revisores humanos en Kenia.

  • Gafas Ray-Ban Meta y Oakley Meta. Cortesía META
    Gafas Ray-Ban Meta y Oakley Meta. Cortesía META
Europa Press
hace 2 horas
bookmark

Una investigación conjunta de los periódicos suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten ha cuestionado la privacidad de las gafas inteligentes de Meta, que fabrica con EssilorLuxottica, tras hablar con empleados de empresas subcontratadas por la firma tecnológica en Kenia.

Siga leyendo: Alucinaciones de la IA Grok y verificación periodística desatan polémica sobre bombardeo de una escuela en Irán

Estos trabajadores, que se han mantenido en el anonimato para que evitar represalias, son anotadores de datos y entrenan la inteligencia artificial de manera manual, para que aprenda a reconocer e interpretar lo que rodea a las personas.

También revisan vídeos grabados por las propias gafas. En ellos, han visto a gente en el baño, desnudándose para cambiarse de ropa, teniendo relaciones sexuales y viendo pornografía. Se han adentrado en el hogar de las personas y en su día a día, donde incluso han podido ver el número de sus tarjetas bancarias.

Aunque se ha publicado recientemente, la investigación abarca varios meses y se enmarca en el lanzamiento de las gafas en Suecia, lo que permite a los periodistas acudir a las tiendas en el país donde se comercializan. En ellas, los vendedores les explican que son seguras de usar, aunque no saben qué pasa con los datos de los usuarios ni a dónde van.

El uso de la inteligencia artificial en estos dispositivos requiere de una conexión a internet, porque no se puede ejecutar de manera local. En sus pruebas, los periodistas detectaron que el tráfico de datos conectaba con servidores de Meta en Suecia y Dinamarca.

Lea aquí: Un vistazo a Nano Banana 2, el nuevo modelo de Google para crear imágenes con “IA ultrarrápida”

Al preguntar a la empresa, un portavoz de Meta acabó refiriendo los términos de uso y la política de privacidad. “Cuando se utiliza IA en vivo, procesamos esos medios de acuerdo con los Términos de servicio y la Política de privacidad de Meta AI”, dijo en una breve declaración.

En estas políticas se indica, en un primer momento, que el usuario está en control de sus datos, pero también se matiza que las grabaciones de voz —necesarias para interactuar con el asistente— se pueden guardar y utilizar para mejorar la IA u otros productos de Meta. Algo similar ocurre con la grabación de video.

Temas recomendados

Economía
Empresas
Tecnología
Inteligencia artificial
Meta
Cometas
Colombia
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida