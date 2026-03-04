¿Fin de la privacidad? Videos de personas desnudas o en el baño son vistos por revisores de las gafas inteligentes de Meta

Una investigación conjunta de los periódicos suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten ha cuestionado la privacidad de las gafas inteligentes de Meta, que fabrica con EssilorLuxottica, tras hablar con empleados de empresas subcontratadas por la firma tecnológica en Kenia.

Siga leyendo: Alucinaciones de la IA Grok y verificación periodística desatan polémica sobre bombardeo de una escuela en Irán

Estos trabajadores, que se han mantenido en el anonimato para que evitar represalias, son anotadores de datos y entrenan la inteligencia artificial de manera manual, para que aprenda a reconocer e interpretar lo que rodea a las personas.

También revisan vídeos grabados por las propias gafas. En ellos, han visto a gente en el baño, desnudándose para cambiarse de ropa, teniendo relaciones sexuales y viendo pornografía. Se han adentrado en el hogar de las personas y en su día a día, donde incluso han podido ver el número de sus tarjetas bancarias.