Estafa con video falso de Shakira dejó a mujer sin ahorros en Soacha

Una profesora de Soacha, Cundinamarca, perdió todos sus ahorros tras caer en una sofisticada estafa digital que utilizó la imagen de la cantante Shakira para promocionar una supuesta inversión en criptomonedas. El caso, ocurrido recientemente, evidencia el creciente uso de inteligencia artificial en fraudes que circulan en redes sociales.
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La víctima, Dina Marcela Álvarez, de 37 años, encontró el video en Facebook. En la grabación, aparentemente protagonizada por la artista barranquillera, se promovía una plataforma de inversión con altas ganancias en poco tiempo. La calidad del video y la credibilidad de la figura pública la convencieron de participar. “Si Shakira lo hizo, yo también puedo hacerlo”, pensó en ese momento.