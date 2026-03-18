Estafa con video falso de Shakira dejó a mujer sin ahorros en Soacha

Una profesora de Soacha, Cundinamarca, perdió todos sus ahorros tras caer en una sofisticada estafa digital que utilizó la imagen de la cantante Shakira para promocionar una supuesta inversión en criptomonedas. El caso, ocurrido recientemente, evidencia el creciente uso de inteligencia artificial en fraudes que circulan en redes sociales. Lea aquí: El negocio del sold out en Colombia: el gasto en entretenimiento creció más de 200% en cinco años La víctima, Dina Marcela Álvarez, de 37 años, encontró el video en Facebook. En la grabación, aparentemente protagonizada por la artista barranquillera, se promovía una plataforma de inversión con altas ganancias en poco tiempo. La calidad del video y la credibilidad de la figura pública la convencieron de participar. “Si Shakira lo hizo, yo también puedo hacerlo”, pensó en ese momento.

La mujer fue atraída a través de un video de la cantante barranquillera hecho por inteligencia artificial. FOTO: Camilo Suárez.

Tras registrarse en la plataforma, Álvarez fue contactada por supuestos asesores que la guiaron paso a paso. Como parte del proceso inicial, realizó una transferencia de un millón de pesos, motivada por la promesa de duplicar rápidamente su dinero. En la plataforma, los números comenzaron a subir, lo que reforzó la idea de que la inversión estaba funcionando. Conozca: Escándalo en Argentina: hallan presunto acuerdo de US$5 millones para que Milei promocionara criptoestafa Sin embargo, todo hacía parte de un montaje. El sistema mostraba ganancias ficticias diseñadas para generar confianza. Cuando la mujer intentó retirar su dinero, los supuestos asesores le exigieron nuevos pagos para “liberar” los fondos retenidos. Fue entonces cuando comprendió que se trataba de una estafa. El fraude siguió un patrón que las autoridades han identificado en múltiples casos: uso de videos falsos con figuras públicas creados con inteligencia artificial, contacto inmediato tras el registro, simulación de ganancias dentro de plataformas digitales y exigencia de pagos adicionales para permitir retiros. Finalmente, los estafadores dejaron de responder y desaparecieron con el dinero.

Las estafas digitales con inteligencia artificial usan rostros de celebridades para engañar y captar víctimas en redes sociales. FOTO: Freepik.

“Todo lo que yo había invertido se perdió”, lamentó la víctima, quien confirmó que no logró recuperar sus ahorros.

Una red de estafas con años de experiencia

Otra de las víctimas de esta red de estafas fue Catalina Ramírez Lucero, una agente bilingüe de 33 años que buscaba generar ingresos adicionales para un evento familiar clave: la fiesta de 15 años de su hija. Según relató, había ahorrado dinero durante meses con ese propósito, pero decidió invertir una parte con la esperanza de hacerlo crecer. “Se acercaban los 15 años de mi hija y yo tenía un dinero ahorrado para eso. Mi mayor motivación era tener otra fuente de ingresos que también me ayudara con la celebración”, explicó. Siga leyendo: Ni el gobernador de Antioquia se salva de suplantaciones: estafadores piden dinero haciéndose pasar por él Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2022, cuando firmó un supuesto contrato. A través de engaños, los delincuentes le solicitaron acceso remoto a su computador con el argumento de guiarla en las operaciones. En cuestión de horas, lo que parecía una inversión con pequeñas ganancias terminó en una cuenta completamente vacía. Al intentar contactar a los asesores, no obtuvo respuesta. “Cuando revisé la plataforma, ya había cero en la cuenta. Ahí entendí que me habían estafado”, contó. Catalina también reconoció lo fácil que fue caer en el engaño: “Me faltó investigar más. Sentí que jugaron con mi mente y fui muy ingenua”.

¿Qué dice la Policía Nacional?