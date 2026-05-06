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Murió actriz de Rebelde y otras importantes telenovelas mexicanas

Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.

  • Xóchitl Vigil alcanzó gran reconocimiento en la televisión mexicana gracias a su participación en Rebelde, donde interpretó a Rosa Fernández, madre del personaje de Lupita. FOTO: Redes sociales.
    Xóchitl Vigil alcanzó gran reconocimiento en la televisión mexicana gracias a su participación en Rebelde, donde interpretó a Rosa Fernández, madre del personaje de Lupita. FOTO: Redes sociales.
  • Xóchitl Vigil (izquierda) junto a Maite Perroni (derecha). FOTO: Redes sociales.
    Xóchitl Vigil (izquierda) junto a Maite Perroni (derecha). FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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El mundo de las telenovelas mexicanas está de luto tras confirmarse la muerte de Xóchitl Vigil, actriz recordada por su participación en producciones como Rebelde, donde interpretó a Rosa Fernández, madre del personaje de Lupita, encarnado por Maite Perroni.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por la cantante Margarita Batiz a través de redes sociales, donde expresó su tristeza por la pérdida de su amiga. Horas después, el actor César Bono, exesposo de la actriz, confirmó públicamente el fallecimiento, generando numerosas reacciones de seguidores y colegas del medio artístico.

Según los primeros reportes, Xóchitl Vigil murió a los 73 años. Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento, aunque la noticia comenzó a circular oficialmente desde el pasado 4 de mayo.

Xóchitl Vigil (izquierda) junto a Maite Perroni (derecha). FOTO: Redes sociales.
Xóchitl Vigil (izquierda) junto a Maite Perroni (derecha). FOTO: Redes sociales.

Aunque participó en varias producciones de la televisión mexicana, fue su aparición en Rebelde la que la acercó a una nueva generación de televidentes. La exitosa novela juvenil producida por Televisa se convirtió en un fenómeno internacional gracias a un elenco integrado por figuras como Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

Lea aquí: Suegra de Carolina Flores habría escapado 30 minutos después del crimen en México; se conocen nuevos detalles

Además de Rebelde, la actriz también participó en producciones como Clase 406, Mujer, casos de la vida real y Hogar dulce hogar, consolidando una carrera de varias décadas en la televisión.

En el plano personal, estuvo casada con César Bono, con quien tuvo dos hijas. Su trayectoria y sus personajes quedaron en la memoria de los televidentes que siguieron durante años las producciones más populares de la televisión mexicana.

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