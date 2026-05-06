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ISA reportó ingresos por $3,9 billones en el primer trimestre, mientras utilidad neta cayó 20%

La compañía mantuvo un crecimiento operativo impulsado por nuevos proyectos de infraestructura energética; los resultados financieros estuvieron afectados por factores macroeconómicos y el fortalecimiento del peso colombiano frente a monedas de la región.

  • ISA reportó ingresos por $3,9 billones y una utilidad neta de $558 mil millones en el primer trimestre de 2026, en medio de un entorno marcado por efectos cambiarios y menores ajustes contractuales. FOTO EL COLOMBIANO
    ISA reportó ingresos por $3,9 billones y una utilidad neta de $558 mil millones en el primer trimestre de 2026, en medio de un entorno marcado por efectos cambiarios y menores ajustes contractuales. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 51 minutos
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ISA reportó ingresos operacionales por $3,9 billones entre enero y marzo de 2026, cifra que representó una disminución de 4% frente al mismo periodo de 2025.

El Ebitda consolidado se ubicó en $2,2 billones, con una caída de 9% frente al primer trimestre del año pasado. Por su parte, la utilidad neta alcanzó $558.000 millones, lo que significó un retroceso de 20%.

La empresa explicó que estos resultados estuvieron impactados principalmente por el menor crecimiento de los escaladores contractuales, situación que afectó la actualización por corrección monetaria de activos financieros y de contratos, especialmente en Brasil y Chile.

A esto se sumó el efecto de conversión derivado del fortalecimiento del peso colombiano frente a las monedas de otros países donde opera la compañía.

Pese a la reducción en ingresos y utilidades, ISA destacó que la actividad operativa mantuvo una dinámica positiva durante el trimestre.

La compañía señaló que el Ebitda operativo observó un crecimiento de 2%, impulsado por la entrada en operación de nuevos proyectos de transmisión de energía y por los rendimientos provenientes de concesiones.

Durante el trimestre, ISA ejecutó inversiones por $1,5 billones, un incremento de 10% frente al primer trimestre de 2025. El 93% de estos recursos se destinó al negocio de transmisión de energía.

En Brasil, la empresa puso en operación 19 refuerzos, mejoras y conexiones a la red eléctrica. También habilitó el proyecto Jacarandá y energizó el Bloque 2 de Piraquê, línea de transmisión de 500 kV ubicada en Minas Gerais.

En Colombia, ISA energizó la conexión al Parque Solar Atlántico Photovoltaic y un proyecto orientado a fortalecer la confiabilidad eléctrica de la refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol.

ISA aprobó dividendos por $1,2 billones

La compañía cerró marzo de 2026 con un Roae de 12,8% y niveles de endeudamiento acordes con el grado de inversión.

La deuda financiera consolidada se ubicó en $33,8 billones, con una reducción de 0,4% frente al cierre de 2025. Según ISA, la variación obedeció principalmente a amortizaciones programadas, efectos de conversión y desembolsos asociados al plan de inversiones.

En la asamblea general ordinaria de accionistas realizada el 26 de marzo de 2026, la empresa aprobó la distribución de dividendos por $1,2 billones, equivalentes al 50% de la utilidad neta de 2025.

El dividendo ordinario aprobado fue de $1.090 por acción. Además, la asamblea autorizó la creación de una reserva patrimonial por $1,2 billones destinada a respaldar los compromisos de inversión y preservar la solidez financiera de la compañía.

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