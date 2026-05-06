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Alertan por freno a obras viales del Oriente antioqueño: estarían en riesgo inversiones por $121.000 millones

La ANI frenó la autorización de varias obras viales estratégicas para el Oriente antioqueño, dejando en riesgo inversiones superiores a $121.000 millones. La Alcaldía de Rionegro pidió una reunión urgente con el Gobierno Nacional para este viernes.

  • El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, alertó que la decisión de la ANI de no autorizar la ejecución de las obras pone en riesgo el intercambio vial Somer, una obra de gran importancia para la subregión. FOTOS: Cortesía
    El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, alertó que la decisión de la ANI de no autorizar la ejecución de las obras pone en riesgo el intercambio vial Somer, una obra de gran importancia para la subregión. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Alcaldía de Rionegro lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional tras la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura de no firmar un otrosí que autorizaría la ejecución de varias obras estratégicas para la movilidad del Oriente antioqueño. La medida dejaría en riesgo inversiones superiores a los $121.000 millones y afectaría proyectos clave para la conectividad de la región.

El alcalde Jorge Rivas advirtió que la determinación compromete el desarrollo vial de al menos 23 municipios del Valle de San Nicolás que dependen de corredores como la autopista Medellín-Bogotá y las vías de acceso al Aeropuerto Internacional José María Córdova. “No podemos permitir que se detenga el desarrollo de toda una región. Estas obras son fundamentales para la movilidad, conectividad, competitividad y el bienestar de miles de ciudadanos”, afirmó, y anunció que solicitó una reunión urgente con la ANI y el Gobierno Nacional para este viernes.

También le puede interesar: Segunda calzada del Túnel de Oriente alcanza un avance del 16%: ¿cuándo la entregan?

La decisión habría sido comunicada el 19 de abril a la concesión Devimed y afecta un paquete integral de intervenciones consideradas prioritarias para descongestionar el Oriente antioqueño. Entre las obras comprometidas están el intercambio vial y doble calzada de Somer — uno de los proyectos más importantes de la subregión —, el intercambio Puerta a Embalses, clave para la conexión hacia Guatapé y El Peñol, los retornos La Mosquita y San José en Guarne, el paso peatonal en San Antonio, el puente El Cordobés y un retorno a desnivel en San Vicente. Todas buscan mejorar la fluidez vehicular y reducir la accidentalidad en puntos de alto tráfico sobre corredores que diariamente soportan miles de vehículos particulares, de carga y usuarios del aeropuerto.

La razón del freno tiene que ver con el proceso de reversión de la concesión Devimed, que administra el corredor de la autopista Medellín-Bogotá y que finalizaría en 2026. La ANI considera que no habría tiempo suficiente para incorporar y ejecutar nuevos proyectos dentro del esquema concesionado antes de que el corredor vuelva al Estado, por lo que pausó la autorización mientras revisa la viabilidad jurídica, financiera y contractual de incluir estas intervenciones en la fase final del contrato.

Ese es precisamente el punto que preocupa a los alcaldes del Oriente: el cierre del contrato de Devimed terminaría frenando proyectos que ya estaban planteados como soluciones urgentes para la congestión vial y el crecimiento acelerado de municipios como Rionegro y Guarne, sin que quede claro quién asumirá su ejecución una vez termine la concesión.

La Alcaldía de Rionegro insistió en que mantiene disposición para el diálogo institucional, pero advirtió que detener estas inversiones tendría consecuencias directas sobre la competitividad y la calidad de vida del Oriente antioqueño, una de las regiones con mayor crecimiento urbano, industrial y turístico del departamento.

Entérese: La expansión que no se detiene: así crece la construcción en el Oriente antioqueño

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