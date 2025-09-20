De la ventanilla al celular: un vistazo a la app con la que Medellín eliminará filas y trámites engorrosos

Actualmente, los habitantes de Medellín debemos entrar a distintos portales web para tramitar asuntos cotidianos, como pagar el predial, consultar el estado de un vehículo o inscribirse en un programa social, pero la experiencia cambiará completamente a partir del próximo diciembre cuando se lance una nueva plataforma de la Alcaldía que, con solo número de cédula, una contraseña y la ayuda de inteligencia artificial, desplegará todo en un solo espacio digital.
“Nuestro objetivo es que cada ciudadano sienta que Medellín lo conoce, lo entiende y le responde de manera eficiente y cercana”, explica a EL COLOMBIANO el secretario de Innovación Digital, Santiago Restrepo Arroyave.