La primera píldora anticonceptiva masculina avanza y demuestra ser segura en humanos

En un laboratorio de investigación biomédica, un grupo de voluntarios sostiene un comprimido diminuto que, de confirmarse su eficacia, podría transformar la historia de la anticoncepción masculina. No contiene hormonas, no requiere cirugía y promete detener de forma reversible la producción de esperma. Su nombre es YCT-529, y acaba de superar su primer ensayo de seguridad en humanos. Lea también: Fact check: ¿es verdad que ya está lista la pastilla anticonceptiva para hombres? La noticia marca un avance significativo en un campo que, durante décadas, ha ofrecido a los hombres solo dos opciones confiables: el uso del preservativo o la vasectomía. Y aunque ambos métodos han demostrado su utilidad, ninguno ofrece una alternativa oral reversible comparable a la amplia gama de opciones disponibles para las mujeres.

Cómo funciona y qué mostró el primer ensayo

A diferencia de los métodos que dependen de hormonas como la testosterona o la progestina, la YCT-529 actúa bloqueando un paso clave en la producción de espermatozoides. El fármaco impide que un metabolito de la vitamina A, el ácido retinoico, se una a su receptor en las células de los testículos. Esta unión es necesaria para iniciar los cambios en la expresión génica que conducen a la espermatogénesis. Sin este proceso, la producción de esperma se interrumpe de forma temporal, con menos probabilidad de efectos secundarios como alteraciones en la libido, el estado de ánimo o la función sexual.

El ensayo clínico de fase 1, publicado en Communications Medicine, evaluó la seguridad y biodisponibilidad de la YCT-529, pero no su eficacia anticonceptiva. Participaron 16 hombres sanos, todos con vasectomía previa, para eliminar cualquier riesgo de afectar su fertilidad permanente en esta etapa inicial. Los voluntarios recibieron distintas dosis: 10, 30, 90 y 180 miligramos. En todos los casos, el fármaco mostró una absorción rápida y niveles estables en sangre durante dos o tres días antes de reducirse a la mitad, lo que sugiere que una dosis diaria sería suficiente si se demuestra su eficacia. No se registraron efectos adversos graves relacionados con el medicamento. Entérese de más: Cinco métodos anticonceptivos rudimentarios que demuestran que la píldora fue revolucionaria “Realmente necesitamos más métodos anticonceptivos reversibles para hombres”, señaló a Scientific American la endocrinóloga Stephanie Page, de la Universidad de Washington, quien no participó en el estudio, pero ha investigado anticonceptivos masculinos por más de dos décadas.

Lo que viene y por qué importa

YourChoice Therapeutics, empresa desarrolladora del fármaco, ya trabaja en ensayos más amplios (fases 1b y 2a) para evaluar su eficacia y determinar la dosis óptima. Si todo avanza sin contratiempos y las agencias regulatorias como la FDA dan luz verde, podría llegar al mercado en menos de cinco años, y funcionaría así: el tratamiento requeriría tomarse a diario durante unos tres meses para alcanzar el efecto anticonceptivo, y la fertilidad se recuperaría en un plazo similar tras suspenderlo.