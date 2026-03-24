Era casi imposible, pero pasó dos veces: meteoritos cayeron sobre dos casas en Alemania y Texas

El pasado sábado, Sherrie James escuchó un estruendo en su casa del condado de Harris, Texas. Fue su nieto quien encontró la causa: un agujero en el techo del segundo piso y una roca en el suelo del dormitorio. Un meteorito había atravesado la vivienda. Nadie resultó herido. Dos semanas antes, el 8 de marzo, había ocurrido exactamente lo mismo en Coblenza, Alemania. Una roca espacial cruzó el cielo de suroeste a noreste y terminó en el dormitorio de una casa, dejando un agujero del tamaño de un balón de fútbol en el tejado. “Había personas en la casa, pero no dentro de esa habitación”, explicó Benjamin Marx, jefe de operaciones de los bomberos de Coblenza.

Dos impactos en viviendas habitadas en el mismo mes, en dos continentes distintos. Consultado por El País de España, el astrónomo Javier Licandro indicó que se trata de una coincidencia “muy improbable, pero no imposible”. La Tierra recibe cada año más de 50.000 toneladas de material extraterrestre, según un estudio del astrónomo Christian Gritzner, del Instituto de Ingeniería Aeroespacial de Dresde. La gran mayoría se desintegra en la atmósfera antes de tocar suelo. Lo que llega, en su mayor parte, cae en océanos, desiertos o zonas rurales: tres cuartas partes del planeta están cubiertas por agua, y el espacio habitado por humanos representa apenas el 1% de la superficie terrestre. “Que caigan en una zona habitada puede ser uno o dos por año. Y que afecte a una vivienda es más improbable todavía”, señala Licandro.