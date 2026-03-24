Era casi imposible, pero pasó dos veces: meteoritos cayeron sobre dos casas en Alemania y Texas

El pasado sábado, Sherrie James escuchó un estruendo en su casa del condado de Harris, Texas. Fue su nieto quien encontró la causa: un agujero en el techo del segundo piso y una roca en el suelo del dormitorio. Un meteorito había atravesado la vivienda. Nadie resultó herido.
Dos semanas antes, el 8 de marzo, había ocurrido exactamente lo mismo en Coblenza, Alemania. Una roca espacial cruzó el cielo de suroeste a noreste y terminó en el dormitorio de una casa, dejando un agujero del tamaño de un balón de fútbol en el tejado. “Había personas en la casa, pero no dentro de esa habitación”, explicó Benjamin Marx, jefe de operaciones de los bomberos de Coblenza.