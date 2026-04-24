Dietas antiinflamatorias podrían reducir la depresión

La idea de que lo que se come influye en cómo se siente tiene cada vez más respaldo científico.
Un nuevo análisis publicado en la revista Frontiers in Nutrition, financiado por la Fundación John W. Brick para la Salud Mental y desarrollado en colaboración con los Centros de Salud Integral de la Universidad de California en San Diego, ofrece la revisión más amplia hasta la fecha sobre si los patrones de alimentación antiinflamatorios pueden mejorar la salud mental en adultos.
La respuesta corta es sí, especialmente para la depresión. Pero para la ansiedad y otros problemas de salud mental la evidencia es más inconsistente.