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Infantino sigue defendiendo su proyecto de vender parte del Mundial: “Es una oportunidad, pero no una obligación”

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, defendió su controvertido plan de abrir el Mundial a inversores privados, asegurando que 20 millones de dólares para cada federación son una “oportunidad de oro”. Esto dijo el dirigente.

  • En medio de un alud de críticas por parte de la UEFA y la Unión Europea, Gianni Infantino rompió el silencio. La Fifa busca privatizar parte de sus torneos estrella para repartir millones entre las federaciones más pequeñas. FOTO: Getty
    En medio de un alud de críticas por parte de la UEFA y la Unión Europea, Gianni Infantino rompió el silencio. La Fifa busca privatizar parte de sus torneos estrella para repartir millones entre las federaciones más pequeñas. FOTO: Getty
  • Final del Mundial de Norteamérica 2026 entre España y Argentina. FOTO: Fifa
    Final del Mundial de Norteamérica 2026 entre España y Argentina. FOTO: Fifa
Agencia AFP
29 de julio de 2026
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El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (Fifa), Gianni Infantino, defendió este miércoles 29 de julio su controvertido proyecto de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados y que incluiría el Mundial y otras competiciones, algo que ve como “una oportunidad, pero no como una obligación”.

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Su plan representa “una propuesta, una oferta” que se enmarca dentro de “un proceso democrático” y que es “el inicio del proceso de consulta”, afirmó el dirigente en un vídeo publicado por la Fifa.

Varias organizaciones importantes han compartido ya sus preocupaciones ante un proyecto que revolucionaría el equilibrio actual, entre ellas la Uefa, la confederación europea del fútbol.

El primer ministro británico, Andy Burnham, y la Unión Europea también manifestaron públicamente su oposición al plan.

Infantino reiteró las promesas expuestas en el comunicado publicado el martes, en el que reveló un proyecto que sorprendió a importantes actores del fútbol, quienes aseguran que no fueron consultados.

“Una parte demasiado débil del creciente valor comercial del fútbol llega a los actores de este deporte que más lo necesitan”, explicó el dirigente italosuizo.

“Estamos ante una ocasión de oro para dinamizar el desarrollo del deporte a escala mundial. Pero, insisto, solo se trata de una propuesta, no de una obligación”, apuntó.

La aportación de los inversores privados podría permitir pagar unos 20 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones que integran la Fifa, según la estimación de esa entidad.

Final del Mundial de Norteamérica 2026 entre España y Argentina. FOTO: Fifa
Final del Mundial de Norteamérica 2026 entre España y Argentina. FOTO: Fifa

“Deseamos contribuir a que emerjan los próximos Cabo Verde”, aseguró Infantino, en alusión a la selección del pequeño estado africano que en el Mundial llegó a dieciseisavos de final, donde incluso forzó la prórroga antes de sucumbir ante la Argentina de Lionel Messi.

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Bloque de preguntas

¿En qué consiste exactamente el proyecto de la Fifa para privatizar el Mundial?
El plan consiste en crear una nueva sociedad comercial abierta a la participación de inversores privados, la cual administraría los derechos y beneficios comerciales de la Copa del Mundo y otras competiciones de la Fifa. El objetivo declarado es captar capital externo para redistribuirlo entre las federaciones asociadas, aunque Infantino ha enfatizado que por ahora es solo una “propuesta de consulta” dentro de un proceso democrático.
¿Cuánto dinero recibiría cada federación de fútbol con esta propuesta?
Según las estimaciones iniciales de la Fifa, la entrada de inversores privados permitiría pagar aproximadamente $20 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones miembro. Infantino argumenta que este reparto busca fortalecer a los países con menor músculo económico y permitir la aparición de revelaciones deportivas como la selección de Cabo Verde.
¿Qué organizaciones y gobiernos se oponen a la privatización del Mundial?
La Uefa (confederación del fútbol europeo), el gobierno británico —a través del primer ministro Andy Burnham— y la Unión Europea han manifestado abiertamente su rechazo. Estas organizaciones argumentan que el proyecto rompe el equilibrio actual del fútbol y denuncian no haber sido consultadas antes del anuncio del proyecto.
¿Es obligatoria la aprobación de esta sociedad comercial para las federaciones?
No, el propio Gianni Infantino ha subrayado de manera reiterada que la propuesta es “una oportunidad, pero no una obligación”. Al ser calificada como el inicio de un “proceso de consulta democrático”, la medida deberá someterse a debate y votación entre las federaciones miembros de la Fifa antes de poder ejecutarse.

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