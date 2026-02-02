El despegue de Artemis II, último paso de la humanidad para volver a la Luna

Normalmente el asfalto en la Florida calienta como una estufa encendida bañada por el sol del Caribe, pero esta semana una ola de frío extremo cubre Cabo Cañaveral, en el sureste de EE. UU., temperaturas inusuales que obligaron a la NASA a retrasar los ensayos finales de la misión Artemis II, el lanzamiento tripulado más importante en 54 años.
El clima terrestre tiene siempre la última palabra aun en la carrera espacial, pero pese al hielo, los ingenieros lograron dar luz verde el lunes para cargar el combustible en el gigante naranja y blanco que descansa en la Plataforma 39B, un cohete de 98 metros de altura denominado Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) que despegaría el 8 de febrero.