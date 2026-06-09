Si las nubes lo permiten, Venus y Júpiter se verán en el cielo

La misma Nasa lo compartió, hay que mirar al cielo, hacia el oeste poco después del atardecer –este martes 9 de junio– para ver a Venus y a Júpiter como si fueran dos estrellas.

“Son dos de los planetas más brillantes de nuestro cielo, y alrededor del 9 de junio se verán muy juntos tras la puesta de sol”, escribieron en su web, pero eso sí, si las nubes lo permiten.

“Esto se conoce como una conjunción planetaria: dos planetas que parecen estar cerca el uno del otro desde nuestro punto de vista en la Tierra, a pesar de que siguen separados por millones de kilómetros de distancia en el espacio”, explicaron.

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National Geographic añadió que aunque esta conjunción entre Venus y Júpiter será más visible este martes 9 de junio “la pareja seguirá siendo llamativa durante los días siguientes. Marca en tu calendario el 17 de junio, cuando ambos se alinearán perfectamente con Mercurio y la luna creciente”.