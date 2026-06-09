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Si las nubes lo permiten, Venus y Júpiter se verán en el cielo

Esta conjunción está activa desde este lunes festivo 8 de junio y este martes serán muy visibles a simple vista estos dos planetas –como si fueran estrellas– si el cielo está despejado.

  • Así se verán Venus y Júpiter en el cielo si este está despejado. FOTO Getty
    Así se verán Venus y Júpiter en el cielo si este está despejado. FOTO Getty
  • Durante una ocultación lunar, la Luna pasa por delante de Venus. Para los observadores situados en la trayectoria de visualización adecuada, parece que Venus desaparece detrás de la Luna para reaparecer más tarde. FOTO Cortesía Michael Karrer / www.ciencia.nasa.gov
    Durante una ocultación lunar, la Luna pasa por delante de Venus. Para los observadores situados en la trayectoria de visualización adecuada, parece que Venus desaparece detrás de la Luna para reaparecer más tarde. FOTO Cortesía Michael Karrer / www.ciencia.nasa.gov
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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La misma Nasa lo compartió, hay que mirar al cielo, hacia el oeste poco después del atardecer –este martes 9 de junio– para ver a Venus y a Júpiter como si fueran dos estrellas.

“Son dos de los planetas más brillantes de nuestro cielo, y alrededor del 9 de junio se verán muy juntos tras la puesta de sol”, escribieron en su web, pero eso sí, si las nubes lo permiten.

“Esto se conoce como una conjunción planetaria: dos planetas que parecen estar cerca el uno del otro desde nuestro punto de vista en la Tierra, a pesar de que siguen separados por millones de kilómetros de distancia en el espacio”, explicaron.

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National Geographic añadió que aunque esta conjunción entre Venus y Júpiter será más visible este martes 9 de junio “la pareja seguirá siendo llamativa durante los días siguientes. Marca en tu calendario el 17 de junio, cuando ambos se alinearán perfectamente con Mercurio y la luna creciente”.

Si el cielo está despejado puede saber con certeza que son Venus y Júpiter porque no titilarán, como sí lo hacen las estrellas, y porque ambos aparecerán a poco más de 1 grado, o la distancia de un dedo meñique, uno del otro sobre el horizonte occidental.

La Nasa también explicó que del 11 al 15 de junio, Mercurio hace acto de presencia, creando un mini desfile planetario en la parte baja del cielo occidental.

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“Esto sucede porque los planetas orbitan el Sol en nuestro cielo siguiendo casi la misma trayectoria, denominada eclíptica. Por ello, desde nuestra perspectiva en la Tierra, a veces parecen reunirse en la misma región del firmamento.

Venus será el más brillante y el más fácil de distinguir, con Júpiter situado cerca. Mercurio se encontrará más bajo, hacia el horizonte, por lo que es posible que necesites tener cielos despejados hacia el oeste para poder avistarlo en el resplandor del crepúsculo”, precisaron desde la Nasa.

Venus seguirá dando espectáculo

Durante una ocultación lunar, la Luna pasa por delante de Venus. Para los observadores situados en la trayectoria de visualización adecuada, parece que Venus desaparece detrás de la Luna para reaparecer más tarde. FOTO Cortesía Michael Karrer / www.ciencia.nasa.gov
Durante una ocultación lunar, la Luna pasa por delante de Venus. Para los observadores situados en la trayectoria de visualización adecuada, parece que Venus desaparece detrás de la Luna para reaparecer más tarde. FOTO Cortesía Michael Karrer / www.ciencia.nasa.gov

Más adelante en este mes, concretamente el 17 de junio y desde algunos lugares de la Tierra, la Luna pasará por delante de Venus.

“Esto se denomina ocultación lunar. Para los observadores situados en la trayectoria de visualización adecuada, parecerá que Venus desaparece detrás de la Luna para reaparecer más tarde”.

Explicaron desde la Nasa que este fenómeno será visible desde algunas zonas de los Estados Unidos contiguos, Canadá, Brasil y Venezuela. Fuera de la trayectoria exacta de visibilidad, muchos observadores del cielo aún podrán apreciar un acercamiento entre la Luna y Venus.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora se verá mejor la conjunción de Venus y Júpiter?
El mejor momento para observar la conjunción será entre 30 y 60 minutos después de la puesta del Sol. Durante ese periodo, Venus y Júpiter estarán visibles sobre el horizonte oeste antes de descender gradualmente y desaparecer de la vista.
¿Qué es la conjunción entre Venus y Júpiter?
La conjunción planetaria ocurre cuando dos planetas parecen estar muy próximos desde la perspectiva de la Tierra. Aunque visualmente se ven juntos en el cielo, en realidad siguen separados por millones de kilómetros en el espacio.
¿Cómo identificar a Venus y Júpiter durante la conjunción?
Si el cielo está despejado, Venus y Júpiter podrán verse como dos puntos muy brillantes cerca del horizonte occidental. Una de las características mencionadas es que no titilan como las estrellas, lo que facilita diferenciarlos.
¿Hacia dónde hay que mirar para observar la conjunción de Venus y Júpiter?
La observación debe hacerse hacia el oeste poco después de la puesta del sol. Allí aparecerán ambos planetas muy próximos entre sí sobre el horizonte.

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