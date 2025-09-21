Así es el asteroide 2025 FA22, de unos 290 metros e incluido entre “los cuerpos celestes más peligrosos para el planeta”

El asteroide 2025 FA22, uno de los más grandes registrados en lo corrido de este año, pasó el jueves a las 2:41 a. m. hora de Colombia (07:41 GMT) a unos 800.000 kilómetros de la Tierra, una distancia considerada cercana en términos astronómicos.
El cuerpo rocoso mide cerca de 300 metros de diámetro, lo que lo hace mil veces más grande que el meteorito que cayó en Cheliábinsk, Rusia, en 2013. Su paso fue monitoreado por el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia, que lo incluyó en la lista de objetos potencialmente peligrosos debido a sus futuras aproximaciones.
