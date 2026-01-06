Puerto Antioquia arranca 2026 con dos días de pruebas: así serán los ejercicios con buques y remolcadores

Como parte de su fase final de alistamiento, la sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. – Puerto Antioquia anunció la realización de nuevas pruebas operativas controladas los días 6 y 7 de enero de 2026.
Estas maniobras, que tendrán lugar en la vereda El Canal (Nueva Colonia, Turbo), buscan validar de forma integral los procesos de cargue, descargue, almacenamiento y seguridad industrial. Estos ejercicios se limitan a movimientos internos y marítimos, por lo cual no implican el embarque de carga de exportación ni el ingreso de mercancías por la puerta principal.