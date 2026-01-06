x

Puerto Antioquia arranca 2026 con dos días de pruebas: así serán los ejercicios con buques y remolcadores

Puerto Antioquia avanza en su fase de alistamiento mediante ejercicios controlados en Turbo para validar procesos logísticos y de seguridad. Así serán las nuevas pruebas.

  Las pruebas en Puerto Antioquia se limitan a movimientos internos y marítimos, por lo cual no implican el embarque de carga de exportación ni el ingreso de mercancías por la puerta principal. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
hace 9 horas
Como parte de su fase final de alistamiento, la sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. – Puerto Antioquia anunció la realización de nuevas pruebas operativas controladas los días 6 y 7 de enero de 2026.

Lea acá: ¿Habrá suficiente carga para los 5 puertos que se proyectan en Urabá?

Estas maniobras, que tendrán lugar en la vereda El Canal (Nueva Colonia, Turbo), buscan validar de forma integral los procesos de cargue, descargue, almacenamiento y seguridad industrial. Estos ejercicios se limitan a movimientos internos y marítimos, por lo cual no implican el embarque de carga de exportación ni el ingreso de mercancías por la puerta principal.

El primer ejercicio se ejecutará el 6 de enero con un buque de la línea Seatrade, utilizando 40 pallets diseñados para simular el peso de carga real en varios ciclos de cargue. Posteriormente, el 7 de enero, un buque portacontenedores de la naviera CMA CGM arribará a las 08:00 a.m. para realizar maniobras de ocho horas que incluyen el almacenamiento temporal de contenedores vacíos en el patio de la terminal. Ambos ejercicios contarán con la asistencia de pilotos prácticos y remolcadores para garantizar un atraque y zarpe seguro.

Puerto Antioquia se posiciona como un eje estratégico para el comercio exterior colombiano gracias a una inversión aproximada de US$800 millones. La terminal cuenta con un muelle de 1.340 metros de largo, equipado con cinco posiciones de atraque y tecnología de punta que incluye tres grúas tipo STS y ocho tipo RTG.

Mire aquí: Un puerto en el mar de Antioquia: sueño que se cumple luego de 150 años

Estas especificaciones técnicas permiten reducir drásticamente los tiempos de operación: un proceso que en puertos convencionales toma tres días, aquí podrá realizarse en apenas 12 horas.

Además, el puerto posee un calado de 16,5 metros, lo que le otorga la capacidad de recibir buques de gran escala tipo New Panamax y Post-Panamax. Su ubicación geográfica privilegiada permitirá que el transporte de carga desde centros económicos como Bogotá o el Eje Cafetero ahorre, en promedio, un 33% en sus recorridos terrestres en comparación con otros terminales del Caribe.

El desarrollo de las pruebas operativas se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad, con cobertura total de cámaras de vigilancia (CCTV), controles de acceso y vigilancia física las 24 horas. Asimismo, se cuenta con el acompañamiento de la Policía Antinarcóticos y la coordinación de la Dirección General Marítima (Dimar) para asegurar el cumplimiento normativo.

Este avance portuario camina de la mano con otros proyectos de infraestructura regional, como el Túnel del Toyo, cuya finalización está proyectada para diciembre de 2026. La sinergia entre la vía al mar y la operatividad de la terminal promete transformar la competitividad de la región, proyectando una capacidad de movimiento de hasta 600.000 TEUs anuales.

Otros proyectos en la zona, como Puerto Pisisí y Puerto Progreso, también se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, consolidando al Urabá como un nodo logístico multipropósito.

