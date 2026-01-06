x

ELN bajó de un bus a cinco policías y los secuestró; estaban sin uniforme

La Policía confirmó que los uniformados regresaban a turnos después de pasar el receso navideño con sus familias. Conozca los detalles de este ataque en Norte de Santander que alerta al país y las medidas de seguridad activadas.

  • Se trata de cinco uniformados de la Policía que se desplazaban por la vía El Zulia-Tibú. Foto: Colprensa.
El Colombiano
hace 11 horas
Este martes el ELN secuestró a cinco patrulleros de la Policía en el sector La Llana, Norte de Santander, luego de obligarlos a bajar de un bus de servicio público donde se transportaban tras finalizar su turno navideño de receso con sus familias.

La institución informó que fueron interceptados por personas armadas que los obligaron a descender del vehículo y los llevaron con rumbo desconocido en este sector del municipio de Tibú.

El coronel Jorge Bernal, comandante de Policía en Norte de Santander, confirmó que el hecho ocurrió sobre las 4:30 a.m. de este martes en la vía que conduce al corregimiento de Petrolia cuando tres personas, en motocicletas, detuvieron el bus y obligaron a los uniformados a bajar del mismo.

Lo que se sabe hasta el momento

De los hechos trascendió también que los policías estaban de civil tras su descanso familiar y que fueron despojados de sus celulares y documentos de identificación por parte de los guerrilleros del ELN.

Los guerrilleros subieron a los policías a una camioneta gris que minutos antes habían hurtado en el sitio, confirmó el comandante de la Policía en esa región. De momento se desconoce la identidad de los funcionarios.

Lea también: Dos policías muertos y dos más heridos en Cartagena del Chairá, Caquetá: ataque se atribuye a disidencias de las Farc

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿En qué estado se encontraban los policías al ser retenidos?
Los uniformados estaban fuera de servicio (de civil) y regresaban de sus hogares tras finalizar su turno de receso navideño para retomar sus labores.
¿Se conocen las identidades de los policías secuestrados en Tibú?
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha revelado los nombres de los cinco patrulleros. La institución mantiene reserva para proteger la integridad de los uniformados y avanzar en la comunicación oficial con sus familiares tras el incidente en Petrolia.
¿Qué riesgos de seguridad existen actualmente en el Catatumbo?
La región enfrenta una situación crítica por la presencia del ELN y disidencias de las Farc. El corredor entre Tibú y el corregimiento de Petrolia es considerado zona de alta peligrosidad para el tránsito de miembros de la fuerza pública.

