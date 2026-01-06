¡Limpie bien las joyas! Sigue subiendo el precio de los metales preciosos, ¿qué hay detrás?

Diferentes movidas sacuden los mercados mundiales de los metales. Ambos han registrado precios máximos en las últimas horas, entre sus impulsos se encuentran la operación realizada por Estados Unidos en Venezuela y que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Hay que tener en cuenta que la incertidumbre impulsa los precios del oro, el cobre y la plata porque, en momentos de tensión geopolítica, cambios económicos o dudas sobre el crecimiento, los inversionistas buscan proteger su dinero en activos considerados más seguros o estratégicos. El oro y la plata funcionan como refugio de valor, mientras que el cobre se beneficia de expectativas de escasez y de su importancia para sectores clave, lo que eleva la demanda y presiona los precios al alza. El cobre extendió su fuerte repunte y superó por primera vez la barrera de los US$13.000 por tonelada este martes, en medio de apuestas de los inversionistas por un mercado más ajustado y un mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros globales. Entérese: ¿Se acabará el dólar barato este 2026? Análisis habla de una escalada a los $4.100 Los futuros a tres meses subieron hasta 3,1 % y alcanzaron un récord de US$13.387,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME) el martes, superando el máximo registrado un día antes. Desde finales de noviembre, el metal rojo acumula una ganancia superior al 20 %, impulsada por restricciones de oferta y expectativas de mayor demanda, según datos de Bloomberg.

Aranceles de EE. UU. y escasez global de inventarios

Uno de los principales motores del alza ha sido la expectativa de que la administración del presidente Donald Trump pueda imponer aranceles al cobre refinado. Esta posibilidad ha generado una avalancha de envíos hacia Estados Unidos, concentrando inventarios en ese país y reduciendo la disponibilidad en el resto del mundo. Durante el primer semestre del año pasado, Trump impulsó el aumento de importaciones antes de eximir temporalmente al metal refinado de aranceles, lo que llevó a una pausa en el comercio. Sin embargo, en los últimos meses el flujo se reactivó, luego de que se anunciara una revisión del esquema de gravámenes, lo que hizo que los precios locales volvieran a negociarse con sobreprecio. En diciembre, las importaciones estadounidenses de cobre alcanzaron su nivel más alto desde julio.

El oro sube más de 2 % y 69% en el último año

En paralelo, Investing informó que en la sesión asiática de este martes, el oro mantuvo su tendencia alcista y se aproximó otra vez a sus máximos históricos, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas luego de un ataque de Estados Unidos contra Venezuela, escenario que fortaleció la búsqueda de activos refugio entre los inversionistas. Solo el lunes, el metal precioso subió más de 2 % y en la mañana de este 6 de enero, el oro alcanzaba los 4.484,60 dólares la onza y subía 0,75%. Además, en el último año escaló 69%. El oro cerró el año pasado con un alza cercana al 64 %, su mayor ganancia anual desde 1979, impulsado por los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, las tensiones geopolíticas, las compras de bancos centrales y el aumento de las inversiones en fondos cotizados.

Trump afirmó que podría ordenar otro ataque si Venezuela no coopera con la apertura de su industria petrolera y el combate al narcotráfico, y sugirió posibles acciones contra Colombia y México si no reducen el flujo de drogas ilícitas. Por otro lado, los precios de la plata saltaron un 3% hasta los 80,7 dólares por onza, un repunte superior al 5% este martes, mientras que el platino subió un 2% hasta los 2.331,25 dólares por onza.

Un mercado de metales fuerte en el inicio de 2026

El sólido desempeño del cobre se da en un contexto de fortaleza general de los metales básicos. El índice LMEX, que agrupa a los seis principales metales industriales, alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2022. En paralelo, el aluminio llegó a máximos no vistos en más de tres años. El optimismo también se sustenta en el papel estratégico del cobre en sectores de alto crecimiento como energías renovables, centros de datos y redes eléctricas. A esto se suman interrupciones productivas en algunas de las minas más grandes del mundo y la presión que enfrentan las fundiciones, obligadas a aceptar tarifas de procesamiento históricamente bajas ante la escasez de materia prima. Las existencias de cobre en Estados Unidos se han disparado. Solo los almacenes monitoreados por Comex superan el medio millón de toneladas cortas, tras 44 días consecutivos de entradas netas. En contraste, los inventarios en los almacenes de la LME se han reducido casi a la mitad en el último año, aunque aún están por encima del mínimo registrado en junio. Otras métricas apuntan a un mercado más ajustado. En la LME, los precios al contado se negocian con una prima cercana a US$39 por tonelada frente a los futuros a tres meses, una señal de tensión en la oferta inmediata. En Comex, el descuento de los contratos cercanos frente a los de vencimientos posteriores se ha ampliado, reflejando el excedente de inventarios en Estados Unidos.