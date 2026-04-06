¿Por qué Artemis II no pisará la Luna? Así es la maniobra con la que regresarán a la Tierra

Artemis II ha representado el regreso del hombre a la Luna tras más de medio siglo; sin embargo, comparada con aquella histórica misión Apolo 11 que permitió que el ser humano pisara por primera vez el satélite, los astronautas no tendrán contacto con el suelo lunar. Contrario a esto, la cápsula Orion está diseñada para hacer un sobrevuelo alrededor de la Luna mostrando su cara oculta. Este trayecto les permite a los astronautas fotografiar accidentes geográficos lunares que la Nasa identificó previamente como prioritarios, además de presenciar un eclipse solar, cuando el Sol quede oculto detrás de la Luna desde su perspectiva. Lea también: El precio de volver a la Luna: la misión Artemis II de la Nasa cuesta 4.000 millones de dólares Una vez esto ocurra, en la expedición que contempla 10 días, la cápsula volverá a la Tierra a través de una maniobra que décadas atrás le salvó la vida a los tripulantes de las misiones Apolo que no pudieron alunizar. Se trata de Apolo 13, aquella misión en donde la nave sufrió una explosión en su tanque de oxígeno, algo que obligó a los astronautas a utilizar la gravedad lunar como un salvavidas para volver a casa sin depender de su motor principal dañado. Esta estrategia es conocida como trayectoria de retorno libre o la maniobra del infinito e inició con un impulso potente desde la órbita terrestre hacia la Luna.

Gracias a esto, Orion orbita alrededor del satélite y la fuerza gravitacional lunar curva la trayectoria de la nave 180 grados, encaminándola hacia la Tierra sin un gasto adicional de combustible. La maniobra que en su trayectoria grafica como un “ocho” o un “infinito”, actúa como un seguro de vida pasivo y garantiza que el ángulo de reentrada en la atmósfera de la Tierra sea el adecuado, haciendo que no se requieran propulsores para el regreso.

El “fracaso exitoso” de Apolo 13 que permitirá salvaguardar la integridad de los astronautas de Artemis II

El antecedente de esta maniobra se dio en la misión Apolo 13 que partió de la Tierra el 11 de abril de 1970 con Jim Lovell como comandante, Jack Swigert como piloto del módulo de mando y Fred Haise como piloto del módulo lunar. La nave de esta misión sufrió en el trayecto una explosión en el tanque de oxígeno que inhabilitó el sistema eléctrico y de soporte vital en el módulo de servicio. Ante la la falta de energía y agua, los astronautas se trasladaron al módulo lunar de la nave, Aquarius, el cual no estaba dañado. Tras un tiempo de tres horas, el equipo de apoyo en Houston ejecutó un encendido de motor de descenso para ajustar la trayectoria hacia una zona de amerizaje más segura. Amplíe la noticia: Estos son los cuatro colombianos que hacen parte de Artemis II, la misión de la Nasa que regresa a la Luna En ese instante, se crearon adaptadores improvisados con bolsas de plástico, cartón y cinta adhesiva para usar los filtros de dióxido de carbono del Módulo de Mando en el Módulo Lunar, algo que permitió que la tripulación volviera a la Tierra de forma segura. En ese instante fue una respuesta de emergencia; sin embargo, ya ese “fracaso” permitió que Orion no dependa de una situación extrema, sino que ya la maniobra hace parte del diseño estructural de la misión. Gracias a esta estrategia, Artemis II ya rompe el récord de distancia espacial sobre la Tierra con una marca de 406.772 kilómetros, superando el registro de 6.600 kilómetros logrado justamente en Apolo 13. En contexto: Misión Artemis II bate récord de distancia espacial y muestra por primera vez la cara oculta de la Luna Se espera que la llegada de los astronautas a la Tierra una vez completada la misión se dé en aguas del océano Pacífico, donde los recibirá un equipo coordinado por la colombiana Liliana Villarreal, quien hace parte de la Nasa desde 2007.

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