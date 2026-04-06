¿Por qué Artemis II no pisará la Luna? Así es la maniobra con la que regresarán a la Tierra

Artemis II ha representado el regreso del hombre a la Luna tras más de medio siglo; sin embargo, comparada con aquella histórica misión Apolo 11 que permitió que el ser humano pisara por primera vez el satélite, los astronautas no tendrán contacto con el suelo lunar.
Contrario a esto, la cápsula Orion está diseñada para hacer un sobrevuelo alrededor de la Luna mostrando su cara oculta. Este trayecto les permite a los astronautas fotografiar accidentes geográficos lunares que la Nasa identificó previamente como prioritarios, además de presenciar un eclipse solar, cuando el Sol quede oculto detrás de la Luna desde su perspectiva.
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Una vez esto ocurra, en la expedición que contempla 10 días, la cápsula volverá a la Tierra a través de una maniobra que décadas atrás le salvó la vida a los tripulantes de las misiones Apolo que no pudieron alunizar.
Se trata de Apolo 13, aquella misión en donde la nave sufrió una explosión en su tanque de oxígeno, algo que obligó a los astronautas a utilizar la gravedad lunar como un salvavidas para volver a casa sin depender de su motor principal dañado.
Esta estrategia es conocida como trayectoria de retorno libre o la maniobra del infinito e inició con un impulso potente desde la órbita terrestre hacia la Luna.