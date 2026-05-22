Sergio Fajardo aceptó café con Paloma Valencia, pero puso estas condiciones, ¿habrá alianza?

El candidato presidencial Sergio Fajardo respondió a la propuesta de Paloma Valencia de tomarse un café, lo que fue visto como un intento por parte de la campaña de la senadora para que Fajardo se le una de cara a la primera vuelta. La invitación se dio justo después de los resultados de las encuestas de Invamer y Guarumo, en cuyos datos figura que Abelardo de la Espriella pasaría a segunda vuelta contra Iván Cepeda. Fajardo aceptó, pero puso condiciones. “Sí, tomémonos un café. Tomémonoslo mañana aquí en Barranquilla, a las 8 de la mañana, en el Hotel El Prado. Que sea una conversación pública, que toda Colombia pueda escuchar”, dijo. Y agregó, haciendo un guiño a sí mismo con su eslogan de campaña: “Le pondré atención a sus argumentos y le voy a explicar por qué lo que necesita Colombia es un cambio serio y seguro, por fuera de la polarización asociada con los nombres de Petro y Uribe. Estoy listo”. Lea también: Encuesta Invamer: Cepeda lidera con 44.6 %, Abelardo sube a 31.6 % y Paloma baja a 14%

Desde la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, la campaña de Paloma Valencia ha buscado acercarse al centro para crecer con los votantes que se identifican con ese espectro. Eso pareció afectar a candidaturas como las de Sergio Fajardo y Claudia López, que hoy no superan el 3 % en las últimas encuestas publicadas por firmas como Guarumo e Invamer. A pesar de las presiones a Fajardo para unirse a Paloma Valencia desde que Oviedo aterrizó en esa campaña, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia se ha mantenido firme en llegar hasta la primera vuelta presidencial.

Falta ver si en ese café conversarán una posible alianza, ya que cuando Fajardo dice “explicaré, con humildad y convicción, por qué Colombia necesita un cambio, serio y seguro”, hace énfasis en su propio eslogan.

El “café” con Humberto de la Calle en 2018