En vivo | Artemis II sobrevuela la Luna este lunes: siga la transmisión

El momento más esperado de la misión Artemis II ocurrirá este lunes. A la 1:45 p. m., hora Colombia, la cápsula Orion iniciará su sobrevuelo alrededor de la Luna, una maniobra que durará cerca de seis horas y que marcará la primera vez en más de cincuenta años que seres humanos rodean el satélite natural de la Tierra.
El sobrevuelo es la pieza central de la misión. Durante ese tiempo, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen pasarán por el lado oculto de la Luna, el territorio lunar que nunca es visible desde la Tierra.