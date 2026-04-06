En vivo | Artemis II sobrevuela la Luna este lunes: siga la transmisión

El sobrevuelo es la pieza central de la misión. Durante ese tiempo, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen pasarán por el lado oculto de la Luna, el territorio lunar que nunca es visible desde la Tierra.

El momento más esperado de la misión Artemis II ocurrirá este lunes. A la 1:45 p. m., hora Colombia, la cápsula Orion iniciará su sobrevuelo alrededor de la Luna , una maniobra que durará cerca de seis horas y que marcará la primera vez en más de cincuenta años que seres humanos rodean el satélite natural de la Tierra.

Desde las ventanas de la cápsula, el satélite aparecerá ante ellos con un tamaño equivalente al de un balón de baloncesto sostenido a la distancia del brazo, según describió a la prensa Noah Petro, director del laboratorio de geología planetaria de la Nasa.

Durante el trayecto, la tripulación tendrá una agenda de trabajo precisa. Analizará y fotografiará los accidentes geográficos lunares que la Nasa identificó previamente como prioritarios, aprovechando algo que ninguna sonda automatizada puede replicar con la misma precisión: la capacidad del ojo humano.

“El ojo humano es básicamente la mejor cámara que jamás ha existido o existirá”, explicó Kelsey Young, científica principal de la misión. “El número de receptores del ojo humano supera con creces lo que una cámara es capaz de hacer”.

Hacia el final del sobrevuelo, la tripulación también presenciará un eclipse solar, cuando el Sol quede oculto detrás de la Luna desde su perspectiva.

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Además de las observaciones científicas, los astronautas aprovecharán parte del tiempo para probar los trajes de supervivencia Orion, unas prendas de color naranja diseñadas para proteger a la tripulación durante el lanzamiento y la reentrada, y que en situaciones de emergencia pueden suministrar hasta seis días de aire respirable.

Todo lo que ocurra durante esas seis horas servirá de insumo técnico para las siguientes misiones del programa Artemis, lo que incluye el alunizaje sin tripulación previsto para 2027 y el primer descenso humano a la superficie lunar desde 1972, programado para 2028.

La Nasa transmitirá el evento en vivo por su canal de YouTube. Lo puede seguir en este video a partir del mediodía: