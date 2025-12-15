El “chip imposible” con el que China desafía a EE. UU.

Durante la última década, Estados Unidos utilizó su dominio tecnológico como una herramienta de poder global más allá del ámbito comercial. Controlar los chips más avanzados, que es el corazón de celulares, computadores y sistemas de inteligencia artificial, significa tener en el bolsillo buena parte del futuro económico y militar del planeta. Por eso, en 2019, la Casa Blanca decidió cortar el acceso de China a esa tecnología, convencido de que el golpe sería definitivo. Ahora, seis años después, esa certeza empieza a resquebrajarse.

Este nuevo punto de quiebre no llegó desde un anuncio oficial por la llegada de nuevos productos, sino desde un computador portátil casi invisible fuera de China. Se trata del Huawei MateBook Pro 14, que en su interior tiene un procesador llamado Kirin X90. El portátil no aparece en vitrinas internacionales ni en la mayoría de canales oficiales de venta que la marca repartió por todo el mundo. Fue el youtuber y analista tecnológico Nate Gentile quien lo descubrió y lanzó una frase que resume el impacto: “Este computador no debería de existir. De hecho, fuera de China no existe”. La razón de esto es más compleja de lo que parece. Desde que Huawei y otras empresas chinas tienen prohibido acceder a tecnología estadounidense y europea, en especial las máquinas más avanzadas para construir chips, incluir procesadores modernos en sus dispositivos parecía imposible. Sin embargo, el Kirin X90 demuestra que China encontró una forma de saltar el bloqueo.

Según Gentile, el chip fue fabricado íntegramente en ese país por la empresa SMIC, usando maquinaria menos avanzada y un método complejo que implica repetir varias veces el mismo proceso de grabado sobre el silicio. “China no tiene acceso a las máquinas con las que se hacen los chips modernos y así es muy complicado hacerlo de manera perfecta, pero sí, parece que esto es literalmente lo que están haciendo”, comentó. Este camino, si bien no es eficiente ni barato, funciona, lo que cambia radicalmente el tablero del mercado tecnológico mundial. El periodista español y analista de tecnología Vladimir Arteaga comenta que este avance rompe una idea central del orden tecnológico reciente: que solo Occidente podía fabricar estos chips avanzados. Para Arteaga, el procesador de Huawei es “más que silicio, una declaración de intenciones” y una advertencia directa para empresas estadounidenses como Intel, AMD y Apple. Pero la importancia de este hallazgo no se limita a voces independientes. Bloomberg publicó un reporte basado en análisis de la firma TechInsights, que calificó el chip como “la manufactura de semiconductores doméstica más avanzada de China hasta la fecha”. El informe reconoce que el procesador aún está por detrás de los más avanzados del mercado, pero confirma que el progreso es real y sostenido.

El verdadero plan de China