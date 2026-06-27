El negocio de la renta corta: lo que debe saber antes de ser anfitrión

Colombia tiene 116.685 alojamientos de renta corta según Camacol. Entre hoteles, apartamentos, casas, fincas, entre otros, la dinámica inmobiliaria y turística se ha transformado con el auge de las plataformas digitales. Según un informe de Corficolombiana, las viviendas turísticas registradas no hoteleras han crecido 635% desde la pandemia, 22 veces más que el alojamiento tradicional, un modelo de negocio con ingresos de entre $50,5 y $68,4 millones por propiedad en regiones de alta demanda como Antioquia.

Sin embargo, convertirse en anfitrión va más allá de amoblar un espacio. Las obligaciones legales y tributarias se actualizan, mientras las dinámicas del sector hacen lo mismo con el fin de adaptarse a los retos que inevitablemente se desprenden de esta modelo.

Hoy vemos como algunas constructoras ya desarrollan proyectos flexibles tanto desde su conceptualización, como desde el cumplimiento de la normativa vigente. “Un apartamento (bajo este modelo) puede funcionar como vivienda principal, segunda vivienda, inversión para renta de larga estancia o para alojamiento turístico”, explica Marcela Gómez, directora general del proyecto Miit de Londoño Gómez, una de los primeras urbanizaciones diseñadas para vivienda y turismo responsable en el Oriente antioqueño.

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Pero, ¿por qué es clave este modelo de construcción en la renta corta? Al ser concebidos así desde su diseño, la estructura ya tiene la seguridad que requiere un hospedaje. Además, mitiga la incertidumbre (al contar con análisis de mercado previos sobre la zona) y garantiza la viabilidad legal de prestar el servicio a futuro, a diferencia de la copropiedad. Aunque el precio es más alto, también lo es su valorización al abrir la puerta a mayor diversidad de huéspedes e, incluso, compradores.

Isabel Cristina Medina, gerente de Vive Living Suites, de Arquitectura y Concreto, explica que este tipo de proyectos funciona como un híbrido entre vivienda y hotel.

Los apartamentos de Vive Living, que se ubicarán cerca de Viva Envigado, se contemplan como suites hoteleras: “habitaciones con lo necesario para vivienda y zonas comunes pensadas en el hospedaje”, como coworking, café o lavandería, espacios de los que se encarga un operador, que también gestiona la publicación, reservas, check-in, limpieza y mantenimiento de los mismos.