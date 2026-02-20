x

Claves para estrenar casa en 2026: hoja de ruta para lograrlo

¿Busca vivienda propia? Lograrlo este año requiere estrategia. Le contamos cómo aplicar ingeniería de bolsillo efectiva para cumplir la meta de comprar casa en este 2026

Jakeline Vidal Ocampo
Jakeline Vidal Ocampo
hace 7 minutos
bookmark

Periódicamente, las decisiones y políticas de turno bajan el termómetro de la compra de proyectos inmobiliarios. Sin embargo, algunos especialistas del sector coinciden en advertir que la primera barrera por superar son las creencias.

Para Mabel Quintero, educadora financiera y CEO del broker financiero Finconsciente, frases como “yo no gano lo suficiente” o “en mi familia nadie ha tenido casa” son creencias que se deben identificar y modificar. El primer paso es consumir información sobre quienes ya lo lograron en condiciones similares a las propias.

Las “7 p” : una estrategia para comprar vivienda

Diego Martínez, especialista en finanzas, propone aterrizar el sueño de tener vivienda con las “7 p”: establecer un propósito claro; entender su personalidad, ¿es impulsivo o racional?; definir el precio de la meta, plazo y presupuesto; identificar la proveeduría, o sea las fuentes de dónde saldrá el dinero, y finalmente, realizar una planeación financiera.

Para poner en práctica la última “p”, Martínez sugiere plasmar y tener presente los activos, pasivos, ingresos y egresos. El siguiente paso, según Mabel Quintero, es eliminar gastos inconscientes: aquellos innecesarios, para encontrar un remanente o “sobrante”, que será el combustible para su primera inversión.

​La especialista recomienda “obsesionarse con el sueño”, visitar salas de venta y ferias inmobiliarias, además de informarse constantemente. Esto puede servir para enterarse de datos importantes como que si los ingresos del hogar no superan los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), puede apalancarse con subsidios de los programas departamentales y municipales, y de las cajas de compensación para cubrir gran parte de la cuota del 30% inicial.

Blindar el perfil crediticio e invertir

Para que este año el banco le diga “sí”, conviene evitar nuevas deudas y cuidar el historial crediticio desde hoy. “Se debe evitar tener cupos de tarjetas de crédito superiores a tres veces los ingresos”, advierte la experta, pues, aunque no se usen, el banco considera esos cupos como deuda potencial, lo que disminuye capacidad de endeudamiento. Asimismo, sugiere optimizar las deudas actuales con estrategias como la venta de cartera: comparar tasas y vender las deudas a bancos con mejores condiciones. Esto mejora el flujo de caja y se puede hacer cuantas veces sea necesario, sin penalizaciones o reportes negativos.

Por otro lado, blindar el perfil es solo la mitad de la tarea, la otra es hacer que el dinero crezca e invertir es lo que realmente multiplica el patrimonio. Opciones como los CDT, las fiducias o los fondos de pensión voluntaria permiten que el capital crezca mientras se toma la decisión de compra. Al final, la misma propiedad raíz se convierte en el vehículo superior: protege el dinero de la devaluación y genera riqueza mediante la valorización y renta.

Le puede interesar: ¿La compra de cartera beneficia un crédito hipotecario?

Invertir sobre planos, un buen comienzo

Una recomendación final es invertir en el proyecto inmobiliario que hoy puede pagar. No espere a tener el capital para la casa de sus sueños. Comprar sobre planos de una propiedad es ideal, ya que se tiene la opción de pagar la inicial en cuotas mensuales mientras le entregan el inmueble y al final, capturar su valorización para estar cada vez más cerca del hogar anhelado. Usar las primas y cesantías futuras, son otra estrategia clave para pagar el 30% inicial.

“Hay que afrontar el miedo a comprar casa con un miedo más grande: el de pagar arriendo en la vejez”, propone Quintero. Si hoy ajusta las deudas y educa la mente, 2026 puede ser el año para convertirse en propietario.

Le puede interesar: Del apalancamiento a la valorización: glosario esencial para invertir en vivienda nueva

