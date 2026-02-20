Claves para estrenar casa en 2026: hoja de ruta para lograrlo

Periódicamente, las decisiones y políticas de turno bajan el termómetro de la compra de proyectos inmobiliarios. Sin embargo, algunos especialistas del sector coinciden en advertir que la primera barrera por superar son las creencias.
Para Mabel Quintero, educadora financiera y CEO del broker financiero Finconsciente, frases como “yo no gano lo suficiente” o “en mi familia nadie ha tenido casa” son creencias que se deben identificar y modificar. El primer paso es consumir información sobre quienes ya lo lograron en condiciones similares a las propias.