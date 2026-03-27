Arquitectura en femenino: mujeres referentes en el oficio

La arquitectura también se construye desde la sensibilidad. En Colombia, cada vez más mujeres amplían los límites de la disciplina con una mirada que combina rigor técnico, intuición y una profunda atención por la manera en que las personas habitan el mundo. Desde el paisaje urbano hasta la escala íntima de los interiores, estas arquitectas han construido trayectorias sólidas que hoy se convierten en referentes.
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