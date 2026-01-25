x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 38 minutos
Nuestra investigación aportó pruebas irrefutables de que el presidente Trump participó en actividades delictivas. Si hoy me preguntaran si procesaría a un expresidente basándome en los mismos hechos, lo haría sin importar si este fuera demócrata o republicano. Y diría lo siguiente: ‘Nadie, absolutamente naQdie, debe estar por encima de la ley en este país, y la ley exige que se rindan cuentas’. Eso fue lo que hice”.

Jack Smith,

fiscal especial que imputó a Donald Trump, defendió ante el Congreso de EE.UU. que actuó de modo “apolítico”.

