El sistema de salud toca fondo. La gente se está muriendo por falta de atención. Lo que pasa con la salud en Medellín y Colombia es gravísimo. Servicios de Urgencias en 150% y 250% de su capacidad, hospitales cerrando servicios y miles de usuarios de Nueva EPS y demás intervenidas por gobierno Petro, quedándose sin atención por falta de pago”.

Federico Gutiérrez,

alcalde de Medellín, en mensaje en su cuenta de X, hizo un fuerte pronunciamiento sobre la situación de la salud en la ciudad y el país.