Colombia Sub-17 venció el lodazal, derrotó a Paraguay y clasificó al Mundial; ahora va por el título suramericano

La Selección Colombia Sub-17 selló su clasificación directa al Mundial de Qatar tras imponerse con autoridad 2-0 sobre Paraguay en un partido marcado por condiciones climáticas extremas. La intensa lluvia previa obligó a retrasar el inicio del encuentro durante media hora y dejó el terreno de juego en un estado crítico, convertido en un verdadero lodazal.

El balón apenas rodaba sobre la cancha encharcada, dificultando cualquier intento de juego elaborado. Ante ese panorama, la Tricolor supo adaptarse mejor que su rival: dejó de lado el fútbol asociado y apostó por el juego directo, una decisión clave para sacar ventaja en un escenario adverso. El primer golpe llegó a los 28 minutos. Samuel Martínez envió una pelota larga que encontró a Matías Caicedo bien ubicado. El delantero se anticipó a la defensa paraguaya y, con un certero cabezazo por encima del portero, abrió el marcador en medio de un partido trabado.

Tras el gol, Paraguay intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa sólida y con una de las grandes figuras del compromiso: el arquero Luigi Ortiz. El guardameta colombiano respondió con seguridad en varias ocasiones, sosteniendo la ventaja en los momentos más exigentes del encuentro.

Cuando el partido parecía encaminado a un cierre apretado, Colombia aprovechó un contragolpe al minuto 82. Adrián Mosquera culminó la jugada con precisión y sentenció el 2-0 definitivo, desatando la celebración del equipo cafetero.

En el otro duelo del grupo, Ecuador venció 3-1 a Chile y se quedó con el primer lugar con 10 puntos, mientras que Colombia finalizó segunda con 7 unidades, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Ambos equipos lograron la clasificación directa al Mundial, ya que los dos primeros de cada zona avanzan sin necesidad de repechaje, en un torneo que otorga siete cupos a Sudamérica.