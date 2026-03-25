Ahora podrá viajar de Medellín a Guatemala y Jamaica desde US$108 con Wingo

La aerolínea de bajo costo Wingo anunció este miércoles 25 de marzo el lanzamiento de dos nuevas rutas internacionales desde Medellín hacia Ciudad de Guatemala y Montego Bay, Jamaica. Una movida que fortalece la conectividad aérea de la capital antioqueña. El anuncio se realizó en articulación con la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, el Bureau de Medellín y Antioquia y el concesionario del Aeropuerto Internacional José María Córdova. La expansión responde a una estrategia de conectar más a Medellín con América Latina y el Caribe, y atraer visitantes internacionales. Con estas nuevas operaciones, Wingo se convierte en la única aerolínea que ofrece vuelos directos en ambos trayectos desde Medellín, un diferencial clave en un mercado altamente competitivo. Puede leer más: Tras el freno del gobierno Petro, Antioquia busca ‘plan B’ para ampliar el aeropuerto José María Córdova

Medellín gana peso estratégico en la red de Wingo

Con estas dos nuevas rutas, Wingo alcanzará 10 destinos internacionales operados desde Medellín, además de cinco rutas nacionales. La ciudad ya representa uno de los pilares operativos de la aerolínea. Solo en 2025, cerca del 35% de los pasajeros transportados por Wingo, equivalentes a 1,2 millones de viajeros, tuvieron origen o destino en Medellín. Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, afirmó: “Medellín es una ciudad estratégica para Wingo. Estas nuevas rutas reflejan nuestra confianza en el potencial de la ciudad y en la respuesta de los viajeros frente a destinos internacionales diferenciales y a bajo costo”.

Detalles clave: frecuencias, fechas y precios

Las nuevas rutas entrarán en operación a finales de junio y tendrán una oferta relevante en capacidad y precios:

Medellín – Ciudad de Guatemala

- Inicio: 25 de junio de 2026 - Frecuencia: tres veces por semana (martes, jueves y sábados) - Oferta: más de 30.000 sillas al año - Precio: desde US$108 por trayecto (incluye tasas e impuestos) Esta ruta complementa la conexión Bogotá–Guatemala, inaugurada en octubre de 2025, que ha mostrado una respuesta positiva del mercado. Siga leyendo: Wingo estrenó ruta Medellín–Caracas y fortalece la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela

Medellín – Montego Bay (Jamaica)

-Inicio: 23 de junio de 2026 - Frecuencia: tres veces por semana (martes, jueves y sábados) - Precio: desde US$159 por trayecto (incluye tasas e impuestos) El movimiento también profundiza la apuesta de la aerolínea por Jamaica, un destino con creciente demanda entre colombianos y que en 2025 fue promocionado como “Destino Oculto” de Wingo.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.

Impacto económico en turismo, negocios y conectividad