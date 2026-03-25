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Ahora podrá viajar de Medellín a Guatemala y Jamaica desde US$108 con Wingo

Wingo abre dos rutas internacionales desde Medellín hacia Guatemala y Jamaica, consolidando la capital de Antioquia como eje clave de conectividad aérea regional.

  • Wingo refuerza su apuesta internacional desde Medellín con rutas únicas a Guatemala y Jamaica. FOTO: Cortesía Wingo.
    Wingo refuerza su apuesta internacional desde Medellín con rutas únicas a Guatemala y Jamaica. FOTO: Cortesía Wingo.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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La aerolínea de bajo costo Wingo anunció este miércoles 25 de marzo el lanzamiento de dos nuevas rutas internacionales desde Medellín hacia Ciudad de Guatemala y Montego Bay, Jamaica.

Una movida que fortalece la conectividad aérea de la capital antioqueña.

El anuncio se realizó en articulación con la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, el Bureau de Medellín y Antioquia y el concesionario del Aeropuerto Internacional José María Córdova.

La expansión responde a una estrategia de conectar más a Medellín con América Latina y el Caribe, y atraer visitantes internacionales.

Con estas nuevas operaciones, Wingo se convierte en la única aerolínea que ofrece vuelos directos en ambos trayectos desde Medellín, un diferencial clave en un mercado altamente competitivo.

Puede leer más: Tras el freno del gobierno Petro, Antioquia busca ‘plan B’ para ampliar el aeropuerto José María Córdova

Medellín gana peso estratégico en la red de Wingo

Con estas dos nuevas rutas, Wingo alcanzará 10 destinos internacionales operados desde Medellín, además de cinco rutas nacionales.

La ciudad ya representa uno de los pilares operativos de la aerolínea. Solo en 2025, cerca del 35% de los pasajeros transportados por Wingo, equivalentes a 1,2 millones de viajeros, tuvieron origen o destino en Medellín.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, afirmó: “Medellín es una ciudad estratégica para Wingo. Estas nuevas rutas reflejan nuestra confianza en el potencial de la ciudad y en la respuesta de los viajeros frente a destinos internacionales diferenciales y a bajo costo”.

Detalles clave: frecuencias, fechas y precios

Las nuevas rutas entrarán en operación a finales de junio y tendrán una oferta relevante en capacidad y precios:

Medellín – Ciudad de Guatemala

- Inicio: 25 de junio de 2026

- Frecuencia: tres veces por semana (martes, jueves y sábados)

- Oferta: más de 30.000 sillas al año

- Precio: desde US$108 por trayecto (incluye tasas e impuestos)

Esta ruta complementa la conexión Bogotá–Guatemala, inaugurada en octubre de 2025, que ha mostrado una respuesta positiva del mercado.

Siga leyendo: Wingo estrenó ruta Medellín–Caracas y fortalece la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela

Medellín – Montego Bay (Jamaica)

-Inicio: 23 de junio de 2026

- Frecuencia: tres veces por semana (martes, jueves y sábados)

- Precio: desde US$159 por trayecto (incluye tasas e impuestos)

El movimiento también profundiza la apuesta de la aerolínea por Jamaica, un destino con creciente demanda entre colombianos y que en 2025 fue promocionado como “Destino Oculto” de Wingo.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.
Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.

Impacto económico en turismo, negocios y conectividad

Desde el sector público y aeroportuario, el anuncio se interpreta como un impulso directo a la economía regional.

Ana María López Acosta, secretaria de Turismo de Medellín, destacó que estas rutas “fortalecen el posicionamiento de la ciudad como destino para turismo, negocios e intercambio cultural”.

Por su parte, Javier Benítez, gerente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, subrayó que la expansión “reafirma el potencial del aeropuerto y de Medellín como plataforma de conectividad para Antioquia y el país”.

Lea aquí: Wingo creció 15% en 2025: transportó 3,6 millones de pasajeros en 2025 y Medellín aportó 1,3 millones

El movimiento de Wingo responde a su proyecto de ampliar rutas directas, reducir costos de intermediación (como escalas) y estimular la demanda con precios competitivos.

En términos económicos, esto tiene efectos como mayor flujo de turistas internacionales hacia Medellín, reducción de costos de viaje para los residentes y la dinamización de sectores como hotelería, comercio y servicios

Los vuelos ya están a la venta a través de Wingo.com y la aplicación móvil de la aerolínea, en línea con su modelo digital de distribución.

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