Contraloría investiga posible pérdida de $313.000 millones en proyecto eólico que compró Ecopetrol

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en La Guajira y que fue adquirido por Ecopetrol el año pasado.
La decisión se tomó luego de una indagación preliminar en la que el organismo de control encontró presuntas irregularidades en la planeación, ejecución y desarrollo del proyecto energético, que permanece suspendido desde mayo de 2023 sin haber entrado en operación.
Según la entidad, pese a la ejecución de importantes recursos, las obras no avanzaron conforme a lo previsto y no se alcanzaron los resultados esperados.