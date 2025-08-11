Avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano: vuelos bajan 15%, ¿cómo conseguirlos?

Entre agosto y septiembre, el Pacífico colombiano vive su temporada más atractiva para viajeros: cielos despejados, naturaleza activa por el avistamiento de ballenas y ahora, precios más convenientes para los vuelos.
Según el metabuscador Kayak, este año es más barato viajar para ver a las ballenas jorobadas que cada año migran hasta estas aguas para reproducirse y cuidar a sus crías.
Bahía Solano se ha consolidado como epicentro del turismo de avistamiento, en especial en lugares como el Parque Nacional Natural Utría, donde la observación es respetuosa y sostenible.
Los datos de Kayak muestran que las búsquedas de vuelos hacia esta zona crecieron un 61% para viajar entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, frente al mismo periodo de 2024.