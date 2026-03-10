Volkswagen recortará 50.000 empleos ante los aranceles de Trump y la competencia china

El fabricante automotor alemán Volkswagen anunció un recorte de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo en Alemania de aquí a 2030, en un esfuerzo por reducir costos frente a la creciente competencia de China, la debilidad de la demanda en Europa y el impacto de los aranceles estadounidenses.
El jefe ejecutivo del grupo, Oliver Blume, informó la decisión en una carta dirigida a los accionistas con motivo de la presentación de los resultados anuales de la compañía. “En total, se recortarán unos 50.000 empleos para 2030 en todo el grupo Volkswagen en Alemania”, señaló.
La medida amplía el plan de ajuste acordado con los sindicatos a finales de 2024, que contemplaba inicialmente la reducción de 35.000 empleos en el mismo periodo como parte de un programa para ahorrar 15.000 millones de euros anuales.