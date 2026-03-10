x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Volkswagen recortará 50.000 empleos ante los aranceles de Trump y la competencia china

Volkswagen anunció que eliminará 50.000 empleos en Alemania hasta 2030 tras reportar una caída de 44% en su beneficio neto en 2025.

  • Volkswagen anunció un recorte de 50.000 empleos en Alemania como parte de su plan de ahorro y reestructuración hasta 2030. FOTO Depositphotos
    Volkswagen anunció un recorte de 50.000 empleos en Alemania como parte de su plan de ahorro y reestructuración hasta 2030. FOTO Depositphotos
  • La automotriz alemana enfrenta presión por la competencia china, aranceles en Estados Unidos y la caída de su beneficio neto en 2025. foto Depositphotos
    La automotriz alemana enfrenta presión por la competencia china, aranceles en Estados Unidos y la caída de su beneficio neto en 2025. foto Depositphotos
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El fabricante automotor alemán Volkswagen anunció un recorte de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo en Alemania de aquí a 2030, en un esfuerzo por reducir costos frente a la creciente competencia de China, la debilidad de la demanda en Europa y el impacto de los aranceles estadounidenses.

El jefe ejecutivo del grupo, Oliver Blume, informó la decisión en una carta dirigida a los accionistas con motivo de la presentación de los resultados anuales de la compañía. “En total, se recortarán unos 50.000 empleos para 2030 en todo el grupo Volkswagen en Alemania”, señaló.

La medida amplía el plan de ajuste acordado con los sindicatos a finales de 2024, que contemplaba inicialmente la reducción de 35.000 empleos en el mismo periodo como parte de un programa para ahorrar 15.000 millones de euros anuales.

¿Qué marcas y áreas se verán afectadas por los recortes?

Los recortes anunciados no solo impactarán a la marca principal de Volkswagen. También alcanzarán a sus marcas de lujo Audi y Porsche, además de la filial tecnológica Cariad, dedicada al desarrollo de software para vehículos.

Le puede gustar: Volkswagen traerá carros que se mueven con bioetanol

Según explicó Blume, las reducciones de personal abarcarán todas las áreas de actividad del grupo, dentro de una estrategia más amplia para mejorar la eficiencia operativa.

Como parte de este proceso, el directivo asumirá desde el 1 de abril la supervisión de los sectores de desarrollo, compras, producción y ventas para todo el conglomerado, con el objetivo de simplificar la gestión operativa mientras se mantiene la autonomía de cada marca.

Caída de beneficios presiona el plan de reestructuración

El endurecimiento del plan de ajustes se produce después de que Volkswagen informara que su beneficio neto en 2025 cayó 44%, hasta los 6.900 millones de euros.

El grupo se vio afectado por 9.000 millones de euros en cargas adicionales. Entre estas destacan 5.000 millones vinculados al cambio de estrategia eléctrica de Porsche, 3.000 millones asociados a los aranceles impuestos por Estados Unidos y otros 1.000 millones relacionados con la reestructuración en curso de Volkswagen.

La automotriz alemana enfrenta presión por la competencia china, aranceles en Estados Unidos y la caída de su beneficio neto en 2025. foto Depositphotos
La automotriz alemana enfrenta presión por la competencia china, aranceles en Estados Unidos y la caída de su beneficio neto en 2025. foto Depositphotos

Como consecuencia, el resultado operativo se redujo cerca de 53%, hasta 8.900 millones de euros.

En paralelo, la facturación prácticamente se mantuvo estable en 322.000 millones de euros, mientras que las entregas totales alcanzaron 9 millones de vehículos, lo que representa una caída marginal de 0,2% frente al año anterior.

Aranceles y competencia global complican el panorama

En términos regionales, las ventas mostraron comportamientos dispares. Europa y Sudamérica registraron un crecimiento de entre 5% y 10%, mientras que América del Norte sufrió un retroceso de 12% debido al impacto de los aranceles impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump.

En China, uno de los mercados más importantes para el grupo en los últimos años, las ventas retrocedieron 6% ante la creciente competencia de fabricantes asiáticos.

Para sortear las barreras comerciales en Estados Unidos, Volkswagen planea localizar parte de su producción en ese país a través de su marca estadounidense Scout Motors, que será relanzada para fabricar SUV y camionetas eléctricas a partir de 2027.

¿Qué espera Volkswagen para 2026?

De cara a 2026, el grupo con sede en Wolfsburgo prevé que su rentabilidad continúe bajo presión debido al aumento de los costos de materias primas, la fuerte competencia en la industria y las tensiones geopolíticas que afectan el entorno económico global.

En el caso de China, donde la compañía perdió terreno, Volkswagen espera recuperar competitividad con “la mayor campaña de productos de su historia”, que incluirá nuevos modelos diseñados específicamente para ese mercado.

Entérese: Video que circula en redes de un supuesto choque entre un cybertruck y un escarabajo en Medellín fue manipulado

Temas recomendados

Economía
Empleo
Desempleo
Sector automotor
Volkswagen
Automotriz
Arancel
China
Alemania
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida