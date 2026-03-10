Real Madrid sin Mbappé: ¿Podrá el cuadro merengue sobrevivir ante el City en Champions?

¿Puede el Real Madrid sobrevivir al Manchester City en la Champions sin Kylian Mbappé? Autor de 38 goles en todas las competiciones, la baja del francés marca los octavos que comienzan el miércoles (3:00 p.m.) en el Santiago Bernabéu, un duelo convertido en un clásico europeo del siglo XXI.
Será el octavo capítulo de esta nueva rivalidad desde 2012. En el último precedente, en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu.
Pero fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el play off de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.