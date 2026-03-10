x

Ni programadores ni ingenieros de IA: estos oficios tradicionales serían los trabajos más seguros frente a la IA

Un informe de Anthropic, la empresa detrás del modelo Claude AI, reveló qué profesiones están más y menos expuestas a la inteligencia artificial. Contra lo que muchos imaginan, los trabajos más protegidos no son los tecnológicos, sino oficios tradicionales como la agricultura, la construcción o la reparación.

  • El informe de Anthropic muestra que muchos trabajos manuales tienen menor exposición a la inteligencia artificial que los empleos digitales de oficina. FOTOS: EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
bookmark

La advertencia viene de una de las personas que más sabe del tema. El fundador y CEO de Dario Amodei, líder de Anthropic —la empresa detrás del modelo Claude AI—, lleva meses alertando sobre un cambio profundo que ha causado la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral que muchos en Silicon Valley prefieren no escuchar.

En una entrevista con Anderson Cooper para el programa 60 Minutes, el ejecutivo aseguró que la IA podría eliminar hasta la mitad de los empleos de cuello blanco de nivel inicial en los próximos años, elevando incluso las tasas de desempleo.

Parte de esa advertencia se basa en lo que ya ocurre dentro de su propia compañía. Según Amodei, los modelos de inteligencia artificial ya escriben cerca del 90% del código dentro de Anthropic, un cambio que ilustra la velocidad con la que estas herramientas están transformando tareas tradicionalmente realizadas por desarrolladores.

Le puede interesar: ¿IA agranda brechas de desempleo? En 2026, firmas han recortado más de 30.000 puestos de trabajo

Ese escenario es precisamente el que intenta medir el primer informe laboral publicado por Anthropic. El estudio que mide qué trabajos ya están siendo impactados por la IA.

El reporte se basa en millones de interacciones reales con el modelo Claude para identificar en qué profesiones la inteligencia artificial ya está realizando tareas laborales.

Los investigadores introducen una nueva métrica llamada “exposición observada”, que mide con qué frecuencia la IA está participando en actividades que forman parte de un trabajo.

El resultado muestra un contraste importante: la capacidad teórica de la IA para automatizar tareas es mucho mayor que su uso real actual.

Los gráficos del estudio revelan que áreas como negocios, finanzas, programación, análisis de datos y derecho tienen una alta cobertura potencial de la inteligencia artificial, pero el uso cotidiano sigue siendo una fracción de ese potencial.

Aun así, el patrón es claro: los empleos más expuestos se concentran principalmente en trabajos digitales de oficina.

Los trabajos más expuestos a la inteligencia artificial

De acuerdo con el análisis de Anthropic, las ocupaciones con mayor exposición actual incluyen:

- Programadores informáticos (74,5%).

- Representantes de servicio al cliente (70,1%).

- Digitadores de datos (67,1%).

- Especialistas en registros médicos (66,7%).

- Analistas de investigación de mercado y marketing (64,8%).

- Analistas financieros y de inversiones (57,2%).

- Analistas de aseguramiento de calidad de software (51,9%).

- Analistas de seguridad informática (48,6%).

- Especialistas de soporte técnico (46,8%).

La mayoría comparte una característica: se basan en tareas de escritura, análisis de información o procesamiento digital, justamente los ámbitos donde los modelos de lenguaje han avanzado con mayor rapidez.

Lea más: Amazon, Nike y Mercado Libre recortaron miles de trabajos por la IA en este 2026, ¿cualés fueron?

El giro inesperado: los oficios tradicionales serían los más protegidos

Pero por otro lado, los sectores con menor exposición a la inteligencia artificial tienen algo en común: requieren trabajo físico, interacción con el entorno y habilidades manuales difíciles de automatizar.

Entre los trabajos que el estudio identifica como más seguros aparecen:

- Instalación y reparación.

- Construcción.

- Agricultura.

- Transporte.

- Producción industrial.

- Servicios de protección.

- Preparación de alimentos.

- Mantenimiento de áreas exteriores.

- Cuidado personal.

- Apoyo en salud.

En términos prácticos, esto significa que oficios como plomeros, electricistas, jardineros, agricultores o cocineros tienen menor riesgo de ser reemplazados por inteligencia artificial, al menos en el corto plazo.

La paradoja es evidente: ni los desarrolladores ni los ingenieros de IA figuran entre los trabajos más protegidos, pese a que durante años se consideraron profesiones “a prueba de automatización”.

El impacto aún no se refleja en el desempleo

A pesar de estas señales, el estudio también entrega un dato tranquilizador.

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2023, los investigadores analizaron la evolución del desempleo entre trabajadores con alta y baja exposición a inteligencia artificial.

Hasta ahora, no hay evidencia de desplazamiento masivo de trabajadores, incluso en los roles más vulnerables.

Sin embargo, sí aparece una señal temprana en el mercado laboral: una desaceleración en la contratación de puestos de nivel inicial, especialmente entre jóvenes de entre 22 y 25 años.

Esto sugiere que el impacto podría darse de forma más silenciosa: menos oportunidades para quienes apenas están entrando al mercado laboral.

Una paradoja del futuro del trabajo

Durante décadas, el consejo para asegurar el futuro laboral fue estudiar programación o carreras tecnológicas.

Pero el informe de Anthropic sugiere un escenario más complejo: los trabajos más difíciles de automatizar podrían ser aquellos que combinan habilidades manuales, presencia física y contacto directo con el entorno.

Y en ese contexto, los oficios tradicionales —muchas veces subvalorados— podrían terminar siendo algunos de los más resilientes frente al avance de la inteligencia artificial.

