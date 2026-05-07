Viajar a la Copa del Mundo 2026 estaría 23% más barato que hace cuatro años por el dólar

Faltan 35 días para el pitazo inicial del Mundial de Fútbol, que comienza el próximo 11 de junio. La Selección Colombia asistirá al campeonato luego de ocho años de ausencia y su debut será el 17 de junio. Con el dólar sobre $3.700, los colombianos que decidan viajar a ver los tres primeros partidos sentirían una reducción de 23% frente a lo que hubiera costado ir hace cuatro años, cuando la TRM estaba en $4.815,09, justo 30 días antes del inicio del Mundial de Catar 2022.
Puede leer: Guerra de marcas: Así Adidas, Nike y Puma acaparan el mercado de camisetas del Mundial 2026
Si el campeonato se hubiera llevado a cabo en Canadá, México y EE.UU. hace cuatro años, el costo en promedio para ver los tres partidos de Colombia hubiera sido de más de $34 millones por persona, mientras que este año, por cuenta de un precio del dólar en $3.706,27 (último cierre), el costo sería de $26,2 millones.