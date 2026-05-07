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Viajar a la Copa del Mundo 2026 estaría 23% más barato que hace cuatro años por el dólar

Con el dólar en el umbral de $3.700, ir al Mundial a ver el debut de Colombia es $7,8 millones más barato que hace cuatro años, cuando la divisa estaba por encima de $4.800.

  • La Selección Colombia asistirá al campeonato mundial luego de ocho años de ausencia y su debut será el 17 de junio. Foto: FIFA
    La Selección Colombia asistirá al campeonato mundial luego de ocho años de ausencia y su debut será el 17 de junio. Foto: FIFA
Diario La República
hace 2 horas
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Faltan 35 días para el pitazo inicial del Mundial de Fútbol, que comienza el próximo 11 de junio. La Selección Colombia asistirá al campeonato luego de ocho años de ausencia y su debut será el 17 de junio. Con el dólar sobre $3.700, los colombianos que decidan viajar a ver los tres primeros partidos sentirían una reducción de 23% frente a lo que hubiera costado ir hace cuatro años, cuando la TRM estaba en $4.815,09, justo 30 días antes del inicio del Mundial de Catar 2022.

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Si el campeonato se hubiera llevado a cabo en Canadá, México y EE.UU. hace cuatro años, el costo en promedio para ver los tres partidos de Colombia hubiera sido de más de $34 millones por persona, mientras que este año, por cuenta de un precio del dólar en $3.706,27 (último cierre), el costo sería de $26,2 millones.

Colombia vs Uzbekistán

Para comparar los precios entre años se tomaron los costos asociados a vuelos, hospedaje, alquiler de carro y entrada al estadio por partido.

Los datos, extraídos de Despegar, muestran que, por ejemplo, viajar a Ciudad de México desde Bogotá para ver Colombia vs Uzbekistán tiene un costo de $1,36 millones, una reducción de $409.000, si se tiene en cuenta que el precio hace cuatro años hubiese sido de $1,7 millones.

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En cuanto al hospedaje, este año sale $724.235 más económico al comparar los $2,4 millones que cuestan dos noches, durante las fechas del encuentro, con los $3,14 millones que costaba hace cuatro años.

El alquiler de un carro durante un día habría salido $93.000 más barato, a un precio de $311.327; y la boleta estaría más de $694.000 por debajo, con un valor de $2,3 millones.

Colombia vs El Congo

El 23 de junio, Colombia tendrá su segundo encuentro contra la República Democrática de El Congo.

Con esto, un colombiano que parta de la Ciudad de México a Guadalajara para presenciar el encuentro pagará $496.640 en un tiquete de avión, que representa $149.000 menos que hace cuatro años, cuando estaba en $645.000.

En 2022, un hospedaje habría salido por $3 millones, mientras que este año está en $2,3 millones, una diferencia de $698.000. El alquiler de un vehículo costaría $259.000 durante junio, pero hace cuatro años estaba en $337.056.

En cuanto a la boleta para ver el partido, hoy saldría por $1,8 millones, una diferencia de hasta $553.000 si se toma como referencia el precio de $2,3 millones con la TRM previa al campeonato pasado.

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Colombia vs Portugal

Colombia contra Portugal es el partido más costoso de los tres, pues una boleta de reventa puede alcanzar los $10,8 millones. Aun así, con el precio actual del dólar se nota una diferencia de $3,2 millones: la misma entrada hubiese tenido un precio de $14 millones en 2022.

El tiquete de Guadalajara a Miami, la ciudad donde se disputará el último encuentro de Colombia, tiene un precio de $1,5 millones, $453.507 menos. El hospedaje este año sería $694.121 menor, con un valor por persona de $2,3 millones.

Por último, el alquiler de un vehículo tendría un precio de $274.244, $82.072 menos.

Jairo Andrés Uribe Rodríguez, fundador de Planeación Financiera Colombia, explicó que, si bien el dólar un poco más bajo permite que muchas personas puedan ver el Mundial como una oportunidad más alcanzable, el principal consejo es no quedarse solo con la tasa cambiaria.

“El verdadero tema está en la planeación financiera para completar el viaje. Hay gente que calcula únicamente vuelos y entradas, pero se les olvida hospedaje, transporte interno, alimentación, seguros, impuestos y, por lo general, se les olvida un fondo para imprevistos”, aseguró el experto.

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Recomendó revisar todos los pormenores financieros, para que el viaje no termine siendo más caro de lo esperado.

“También recomendaría evitar endeudarse a muchas cuotas para vivir la experiencia porque el problema no es ir al Mundial, sino volver con una carga financiera difícil de manejar después de eso”, concluyó.

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