Hantavirus en el crucero MV Hondius: La OMS revela dónde y cómo se contagió el primer paciente

Cada día se conocen más detalles sobre el crucero que salió de Argentina rumbo a Cabo Verde y que vive un drama luego de que varios ocupantes de la embarcación estuvieran contagiados con hantavirus. En esta ocasión se han dado pistas sobre cómo llegó esa enfermedad al barco. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha arrojado luz sobre el misterioso brote de hantavirus que afecta al crucero de expedición MV Hondius con 147 personas a bordo. De acuerdo con la doctora de esta agencia, Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias, la hipótesis más sólida es que el paciente cero se infectó fuera de la embarcación. Lea también: Qué es el hantavirus, la extraña infección que mató a tres personas en un crucero y genera alerta a nivel mundial

¿Cómo habría comenzado el brote de hantavirus en el crucero?

Para la OMS, el contagio está vinculado con las actividades de expedición que realizaban los pasajeros. Al ser un viaje enfocado en la observación de aves y fauna silvestre, se sospecha que el paciente pudo estar en contacto con excrementos o saliva de roedores infectados durante alguna excursión en tierra firme en Argentina. Los expertos también apuntan a la cepa Andes, una variante del virus muy agresiva y común en Argentina y Chile. Esta es la única documentada que permite una transmisión limitada de persona a persona entre contactos estrechos. Con eso se explicaría por qué la esposa del paciente cero, quien compartía camarote con él, también enfermó y falleció posteriormente el 26 de abril. En contexto: Confirman cepa Andes de hantavirus en brote mortal de crucero: puede transmitirse entre humanos

El perfil del primer caso corresponde a un hombre adulto de nacionalidad neerlandesa que, junto a su esposa, realizó un viaje por Sudamérica —incluyendo Argentina— antes de abordar el crucero el pasado 1 de abril en Ushuaia. El primer día del mes, el paciente embarca en territorio argentino. El 6 de abril, el ciudadano europeo presenta los primeros síntomas: fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve. El hombre fallece a bordo tras desarrollar dificultades respiratorias severas el 11 de abril.

Debido a que el periodo de incubación del hantavirus oscila entre una y seis semanas, el hecho de que presentara síntomas apenas cinco días después de zarpar refuerza la idea de que ya portaba el virus al subir a la nave. Aunque se barajó la posibilidad de roedores a bordo, la tripulación ha negado su presencia, lo que refuerza la teoría del contagio externo o en las escalas realizadas en islas africanas. Para la OMS, la prioridad es completar la evacuación de los enfermos y realizar el rastreo de contactos de aquellos pasajeros que ya habían desembarcado antes de declararse la emergencia. Siga leyendo: ¿Será otra pandemia como el covid? Preguntas y respuestas para resolver dudas del hantavirus

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