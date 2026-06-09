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¿Viaja al exterior estas vacaciones? Más de 2,48 millones de personas también: evite estos errores

Ante el aumento del 11% en los viajes internacionales durante las vacaciones de mitad de año, Migración Colombia emitió recomendaciones para evitar retrasos en aeropuertos.

  • Migración Colombia calculó 1,27 millones de entradas y 1,21 millones de salidas durante el período de vacaciones de mitad de año. Foto: Colprensa
    Migración Colombia calculó 1,27 millones de entradas y 1,21 millones de salidas durante el período de vacaciones de mitad de año. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 3 horas
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Más de 2,48 millones de viajes internacionales se proyectan entre junio y julio en Colombia, un incremento del 11% respecto a 2025, según estimaciones de Migración Colombia, que lanzó una serie de recomendaciones para evitar demoras en los controles de entrada y salida del país durante la actual temporada de vacaciones.

La entidad calculó 1,27 millones de entradas y 1,21 millones de salidas en este periodo, de manera que exhortó a los viajeros a utilizar herramientas digitales como CheckMig para registrar información de viaje en línea de manera gratuita, y Biomig, sistema de control biométrico disponible en principales aeropuertos y puestos de control habilitados.

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“Invitamos a todos los viajeros a planear su viaje con anticipación, verificar sus documentos y hacer uso de herramientas como Biomig y CheckMig, que hoy nos permiten ofrecer un proceso migratorio más ágil, seguro y eficiente. La tecnología está al servicio de los ciudadanos para facilitar su experiencia en esta temporada de alta movilidad”, señaló Gloria Arriero, directora general de Migración Colombia.

Biomig funciona para ingreso o salida de colombianos mayores de 12 años; para extranjeros solo está habilitado en salida del territorio nacional. Quienes viajen con menores de edad deberán pasar entrevista migratoria en puestos de control para que un oficial verifique documentación y permisos correspondientes.

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El organismo Migratorio recordó que los colombianos mayores de edad requieren pasaporte vigente o documento de viaje válido, además de visa o permiso del país de destino. Para menores es obligatorio presentar permiso de salida autenticado por notaría del progenitor que no acompaña, medida que aplica también a extranjeros residentes en el país como parte del compromiso institucional con la protección integral de la niñez.

En el caso de los extranjeros deberán presentar pasaporte vigente dentro del tiempo de permanencia autorizado al momento de salida. Migración Colombia recomendó llegar a los aeropuertos con al menos tres horas de anticipación y suministrar información veraz durante el control para evitar contratiempos.

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