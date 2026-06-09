¿Viaja al exterior estas vacaciones? Más de 2,48 millones de personas también: evite estos errores

Más de 2,48 millones de viajes internacionales se proyectan entre junio y julio en Colombia, un incremento del 11% respecto a 2025, según estimaciones de Migración Colombia, que lanzó una serie de recomendaciones para evitar demoras en los controles de entrada y salida del país durante la actual temporada de vacaciones.

La entidad calculó 1,27 millones de entradas y 1,21 millones de salidas en este periodo, de manera que exhortó a los viajeros a utilizar herramientas digitales como CheckMig para registrar información de viaje en línea de manera gratuita, y Biomig, sistema de control biométrico disponible en principales aeropuertos y puestos de control habilitados.

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“Invitamos a todos los viajeros a planear su viaje con anticipación, verificar sus documentos y hacer uso de herramientas como Biomig y CheckMig, que hoy nos permiten ofrecer un proceso migratorio más ágil, seguro y eficiente. La tecnología está al servicio de los ciudadanos para facilitar su experiencia en esta temporada de alta movilidad”, señaló Gloria Arriero, directora general de Migración Colombia.