Colombia es el tercer país que más vende carros eléctricos en Latinoamérica

Latinoamérica acelera su transición hacia la movilidad eléctrica con cifras históricas. En 2025, la región alcanzó 632.992 unidades vendidas de vehículos electrificados, lo que representa un crecimiento de 47,5% frente a 2024, según datos de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores de Colombia (Aconauto), integrante de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores. El avance no solo confirma un mayor interés de los consumidores por opciones más sostenibles. También consolida a Brasil y México como líderes del mercado regional, tanto en ventas como en infraestructura de carga. De acuerdo con el reporte, la expansión responde a una combinación de incentivos fiscales, mayor oferta de modelos y una reducción progresiva de los costos tecnológicos. Pero el verdadero motor del crecimiento es la confianza del consumidor en que la infraestructura de recarga empieza a responder al ritmo de la demanda. Puede leer más: Carros eléctricos e híbridos: cómo acceder a beneficios tributarios en Colombia y ahorrar en su compra en 2026

Ranking ventas de carros eléctricos en Latinoamérica

El ranking por volumen lo encabeza Brasil con 278.462 unidades vendidas entre enero y diciembre de 2025, y una participación de 10,4% en el total de ventas de vehículos. México ocupa el segundo lugar con 147.110 unidades y una participación de 9,4%, mientras que Colombia se ubica tercera con 87.677 unidades, alcanzando un 34,5% de participación en ventas de 2025. Chile también mostró un desempeño destacado con 37.544 unidades y un crecimiento de 92,3%. Uruguay vendió 20.585 vehículos y lideró el crecimiento porcentual regional con 107,2%. Guatemala registró 7.181 unidades y un alza de 85,2%, Paraguay 4.049 unidades con un crecimiento de 65,7%, Ecuador 22.646 unidades con un incremento de 56,1%, Perú 10.239 vehículos con 54,1% más que el año anterior y Panamá 3.441 unidades con un aumento de 27,9%. Costa Rica fue la excepción: 14.058 unidades y una leve caída de 0,4%. Entérese: El boom de los carros eléctricos reaviva el pulso por la falta de estaciones de carga en las carreteras de Colombia

Colombia: líder en participación de vehículos electrificados

Aunque Brasil y México dominan en tamaño de mercado, Colombia sobresale por el peso que los vehículos electrificados ya tienen en sus ventas totales. En 2025, eléctricos e híbridos representaron el 34,5% del total de ventas en el país, la participación más alta entre once mercados analizados en América Latina. Como se mencionó en párrafos anteriores, en unidades, Colombia ocupa el tercer lugar regional con 87.677 vehículos electrificados vendidos. En crecimiento, el país registró una expansión cercana al 69%, lo que lo ubica cuarto en este indicador. Las cifras del raking muestran un mercado que, aunque más pequeño que el brasileño o el mexicano, avanza con rapidez y evidencia una adopción acelerada de tecnologías con menor dependencia de combustibles tradicionales. La recopilación elaborada por Aconauto confirma que el 34,5% de participación es el porcentaje más alto de la región entre los principales mercados. “Ese dato convierte a Colombia en un caso relevante dentro del mapa latinoamericano de la electromovilidad”. En contexto: Colombia rompe récord en venta de carros eléctricos: 2.090 unidades en octubre, el mayor registro en la historia

Híbridos y eléctricos: así se mueve cada segmento en la región

El crecimiento regional no se explica solo por los eléctricos puros. Los híbridos no enchufables dominaron el mercado con 334.976 unidades vendidas en 2025, un crecimiento de 54,5% y una participación de 6,1% en el mercado general. México lideró este segmento, seguido por Brasil y Colombia. En los híbridos enchufables se registraron 136.616 unidades, con un incremento de 50,7% y una participación de 2,6% entre enero y diciembre de 2025. Brasil encabezó este nicho, seguido por México y Colombia. En cuanto a los vehículos totalmente eléctricos impulsados por batería, la región sumó 161.400 unidades, con un crecimiento de 32,7% y una participación de 2,9 % del total de ventas. Brasil lideró también este segmento, seguido por México y Colombia. Los datos revelan una transición en dos velocidades. Aunque los eléctricos 100% son el símbolo de la transformación energética, los híbridos mantienen mayor volumen. La Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía subrayó que el parque de autos livianos electrificados en circulación casi se multiplicó por diez entre 2022 y 2025, posicionando a Latinoamérica como uno de los mercados emergentes más dinámicos en movilidad sostenible. Entérese: En 2025, se vendieron 19.724 vehículos eléctricos nuevos: BYD, Kia y Chery lideran el negocio

Infraestructura de carga: la clave del mercado eléctrico en Latinoamérica

Si las ventas muestran el impulso, la infraestructura revela el compromiso estructural con la transición. En 2025, Brasil lideró ampliamente el número de estaciones de carga pública con 14.827 puntos instalados. México ocupa el segundo lugar con 3.212 estaciones, seguido por Chile con 1.133, Colombia con 300 y Uruguay con 202. De acuerdo con el estudio, la brecha es evidente. “Sin una red robusta y confiable, la adopción masiva podría desacelerarse”. Para la industria, la infraestructura de recarga es un factor crítico. “No se trata solo de cantidad, sino de ubicación estratégica, disponibilidad de carga rápida y estabilidad en el suministro eléctrico”. Por ejemplo, el liderazgo brasileño en estaciones públicas reduce la ansiedad por autonomía, uno de los principales frenos para compradores potenciales.

Política tributaria y recaudo, el debate en Colombia