Colombia es el tercer país que más vende carros eléctricos en Latinoamérica

Latinoamérica acelera su transición hacia la movilidad eléctrica con cifras históricas.
En 2025, la región alcanzó 632.992 unidades vendidas de vehículos electrificados, lo que representa un crecimiento de 47,5% frente a 2024, según datos de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores de Colombia (Aconauto), integrante de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores.
El avance no solo confirma un mayor interés de los consumidores por opciones más sostenibles. También consolida a Brasil y México como líderes del mercado regional, tanto en ventas como en infraestructura de carga.
De acuerdo con el reporte, la expansión responde a una combinación de incentivos fiscales, mayor oferta de modelos y una reducción progresiva de los costos tecnológicos. Pero el verdadero motor del crecimiento es la confianza del consumidor en que la infraestructura de recarga empieza a responder al ritmo de la demanda.
Puede leer más: Carros eléctricos e híbridos: cómo acceder a beneficios tributarios en Colombia y ahorrar en su compra en 2026