x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Venta de carros de lujo creció 32,4% en el país en lo que va del 2026

Las matrículas de vehículos de alta gama crecieron 32,4% en el primer trimestre, con BMW, Mercedes-Benz y Cupra a la cabeza.

  • BMW lideró las ventas de vehículos de alta gama en Colombia durante el primer trimestre de 2026. FOTO: CORTESÍA
    BMW lideró las ventas de vehículos de alta gama en Colombia durante el primer trimestre de 2026. FOTO: CORTESÍA
Colprensa
hace 46 minutos
bookmark

El primer trimestre cerró con 73.659 vehículos nuevos matriculados, de acuerdo con el informe mensual del sector que hace la Andi y Fenalco, lo que lo consolidó como el mejor inicio de año para el sector desde 2012.

Este buen comportamiento también se ve reflejado dentro del sector de vehículos de alta gama en el mercado colombiano, ya que este segmento creció 32,4% durante el primer trimestre, comparado con el mismo periodo de 2025, al llegar a 2.208 unidades, de acuerdo con Andemos, siendo BMW, Mercedes y Cupra las marcas más vendidas.

La marca alemana BMW vendió 619 unidades en el trimestre, lo que la posiciona como líder del segmento en el mercado local con un crecimiento de 62,5%, ya que en 2025 llegaron a 381 carros nuevos vendidos.

Luego está, nuevamente, una marca alemana en el top dos, la cual es Mercedes Benz con un total de 527 matrículas nuevas, seguida por Cupra con 330 unidades, Volvo con 291 y, para completar el quinto puesto, está Audi con 228 matrículas nuevas.

Le puede interesar: El Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia en marzo destronando a Renault y Kia

Las marcas de lujo que más han vendido carros en 2026

Entre otras marcas que destacaron en el trimestre están Mini (135), Porsche (53), Lexus (13), Land Rover (7), Cadillac (3), Jaguar (1) y Ferrari (1) para un total de 2.208 matrículas nuevas frente a las 1.668 de 2025.

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, informó que el modelo más vendido entre la alta gama del sector es el Formentor de Cupra con unas 203 unidades nuevas, seguido por la Ex30 de Volvo con 166 matrículas y en el top tres la Terramar, nuevamente de Cupra, con 127 carros vendidos.

Los utilitarios fueron los tipos de vehículos de alta gama más vendido en este primer semestre con un total de 1.838 unidades comercializadas, seguido por el segmento de los particulares automóviles con 370 matrículas.

Sobre el tipo de tecnología que más se vendió dentro de la gama alta de carros fue el híbrido no enchufable (1.185), seguido por eléctrico (473), híbrido enchufable (276) y, por último, a gasolina (274).

Lea más: Asia acelera las ventas de vehículos en Antioquia

El rendimiento de Tesla y el mercado

Tesla ya toca con fuerza dentro del mercado nacional, ya que, según la Andi y Fenalco, el Model Y de la marca se convirtió en la línea más vendida en marzo con 1.791 unidades y alcanzó una participación de mercado de 6,4%, marcando un hito en la dinámica reciente del sector.

En el acumulado del trimestre, el mercado estuvo liderado por el Kia Picanto con 2.990 unidades, seguido del Renault Duster (2.509), Kia K3 (2.499), Foton BJ (2.400) y Mazda CX-30 (2.057).

Este comportamiento refleja una preferencia sostenida por vehículos compactos y utilitarios deportivos, impulsada por marcas tradicionales que mantienen el volumen de ventas.

Conozca también: Geely acelera su expansión global: ventas crecen en 2026 impulsadas por vehículos eléctricos y exportaciones

Temas recomendados

Economía
Sectores económicos
Sector automotor
Venta de vehículos
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida