Venta de carros nuevos en Colombia creció 50% en el primer semestre: eléctricos e híbridos ya dominan el 43% del mercado

El mercado de vehículos nuevos en Colombia cerró el primer semestre de este 2026 con un desempeño positivo. Entre enero y junio se matricularon 157.620 vehículos nuevos, un crecimiento del 50,1% frente al mismo periodo de 2025, según cifras de la Andi y Fenalco.
El buen comportamiento se mantuvo durante todo el semestre y alcanzó su punto más alto en junio, cuando se registraron 29.038 matrículas, la cifra mensual más alta del año.
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De acuerdo con los gremios, este resultado refleja una recuperación sostenida de la demanda interna, impulsada por una mayor confianza de los consumidores, mejores condiciones de financiamiento y un desempeño favorable en la mayoría de los segmentos del mercado.