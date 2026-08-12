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Antioquia unida por los damnificados del terremoto: todos a donar, este viernes, en la Telemaratón

La transmisión será por los canales de televisión Teleantioquia y Telemedellín, así como por las redes sociales de la Gobernación. El objetivo es recaudar donaciones para las familias afectadas por el sismo ocurrido el pasado lunes.

  • Algunos de los eventos en los que ha participado Presentes son el terremoto de Popayán, en 1983; la tragedia de Armero, 1985; el deslizamiento en Villatina, en 1987; el terremoto de Murindó, 1992; y el terremoto en el Eje Cafetero, 1999. Foto: Cortesía.
    Algunos de los eventos en los que ha participado Presentes son el terremoto de Popayán, en 1983; la tragedia de Armero, 1985; el deslizamiento en Villatina, en 1987; el terremoto de Murindó, 1992; y el terremoto en el Eje Cafetero, 1999. Foto: Cortesía.
  • Presentes ha liderado, desde 1983, la construcción de soluciones de vivienda e infraestructura social. Foto: Cortesía
    Presentes ha liderado, desde 1983, la construcción de soluciones de vivienda e infraestructura social. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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La solidaridad no tiene límite en Antioquia y con la tragedia que vive Colombia por el terremoto del pasado lunes se ha evidenciado. A las donaciones por diferentes canales que miles de personas y empresas han realizado, ahora se suma una Telemaratón, este viernes 14 de agosto, para reconstruir la esperanza de quienes lo perdieron todo por el sismo.

El evento tendrá transmisión a partir de las 6:00 a.m., por los canales Teleantioquia y Telemedellín, además de las redes sociales de la Gobernación de Antioquia.

El dinero que sea donado será administrado por la Corporación Presentes, una institución que desde 1983 ha liderado la construcción de soluciones de vivienda e infraestructura social y comunitaria en 182 municipios de Colombia.

Sobre esta iniciativa de la Administración Departamental, el gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que “es la oportunidad de manifestar toda la solidaridad y canalizarla a través de una institución que lleva años llevando la generosidad de todos los colombianos ante distintas emergencias y tragedias que ha sufrido el país, entregando una casa y habilitando condiciones para que nuestros coterráneos puedan reasumir su vida en todos los ámbitos”

Quienes deseen sumarse a esta causa por Colombia pueden donar desde 10 mil pesos por medio del enlace: https://presentes.co/dona/

La directora de Presentes, Ana Cristina Moreno Palacios, explicó que los recursos son operados directamente por dicha corporación. Agregó que, a partir de su experiencia y metodología, ejecutan las donaciones en las comunidades previamente validadas, que se beneficiarán en la siguiente etapa de recuperación y restablecimiento de las condiciones de vida.

“Hacemos nuevamente ese llamado a la solidaridad; gracias a todas las personas que se han activado con la campaña. La idea con el recurso es poderlo reservar para esa siguiente etapa de reconstrucción”, explicó Moreno.

Algunos de los eventos en los que ha participado Presentes, y que despertaron la solidaridad de los antioqueños y los colombianos para la recuperación del territorio son: el terremoto de Popayán de 1983, la tragedia de Armero de 1985, el deslizamiento en Villatina (Medellín) en 1987, el terremoto de Murindó de 1992, el terremoto en el Eje Cafetero en 1999, la tragedia de La Gabriela (Bello) en 2010, la avenida torrencial en Salgar en 2015, la avenida torrencial en Mocoa en 2017, el huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 2021.

Presentes ha liderado, desde 1983, la construcción de soluciones de vivienda e infraestructura social. Foto: Cortesía
Presentes ha liderado, desde 1983, la construcción de soluciones de vivienda e infraestructura social. Foto: Cortesía

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué consiste la Telemaratón y por cuáles medios se transmitirá?
Es una jornada masiva de recolección de fondos para apoyar a las personas damnificadas por el reciente terremoto. Se realizará este viernes 14 de agosto con transmisión a partir de las 6:00 a. m. a través de los canales Teleantioquia y Telemedellín, así como en las redes sociales de la Gobernación de Antioquia.
¿Qué entidad administrará las donaciones y cómo pueden aportar los ciudadanos?
La recolección y ejecución de los fondos estará a cargo de la Corporación Presentes, una entidad con amplia experiencia en la atención de emergencias en el país. Las personas pueden realizar aportes desde $10.000 a través del enlace web oficial [https://presentes.co/dona/](https://presentes.co/dona/).
¿A qué se destinarán los recursos recolectados durante este evento?
El dinero recopilado se reservará para la fase posterior de recuperación, enfocado en la reconstrucción de viviendas, infraestructura social y comunitaria, y el restablecimiento de las condiciones de vida de las familias afectadas en las zonas validadas.

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