“Venezuela ganará más dinero en seis meses que en 20 años”: Donald Trump

Donald Trump aseguró este miércoles que a Venezuela le va a ir “muy bien” en materia económica, pues su predicción se basa en que este país suramericano “va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años”.

En presencia de jefes de Estado y líderes empresariales en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el presidente estadounidense dijo mantenerse optimista por los “acuerdos” pactados con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde la caída de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero.

“A Venezuela le va a ir fantásticamente bien. Apreciamos toda la cooperación que nos han estado dando. Una vez que terminó el ataque, dijeron: ‘Hagamos un trato’. Más personas deberían hacer eso”, expresó el republicano.

Lea también: Un año del regreso de Trump a la Casa Blanca: críticas, desaires y sanciones contra Colombia, uno de sus aliados más leales

Sus declaraciones llegan en un momento crucial para ambos países, luego de que se reportara la primera transferencia de 300 millones de dólares a Venezuela por la venta de petróleo por parte de Estados Unidos, que había acordado una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí.

Y es que la meta de Trump está enfocada en que Norteamérica estará “dividiendo” 50 millones de barriles de petróleo con el suramericano, en una operación en la que también participarán empresas petroleras, lo que permitirá que Venezuela “esté ganando más dinero del que ha ganado en mucho tiempo”. “El liderazgo del país ha sido muy bueno... muy, muy inteligente”, añadió.