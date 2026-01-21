x

“Venezuela ganará más dinero en seis meses que en 20 años”: Donald Trump

El republicano asistió al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y allí auguró un futuro “fantástico” para Venezuela en materia económica.

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. FOTO: Xinhua/Lian Yi
Sandra Segovia Marín
Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Donald Trump aseguró este miércoles que a Venezuela le va a ir “muy bien” en materia económica, pues su predicción se basa en que este país suramericano “va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años”.

En presencia de jefes de Estado y líderes empresariales en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el presidente estadounidense dijo mantenerse optimista por los “acuerdos” pactados con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde la caída de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero.

“A Venezuela le va a ir fantásticamente bien. Apreciamos toda la cooperación que nos han estado dando. Una vez que terminó el ataque, dijeron: ‘Hagamos un trato’. Más personas deberían hacer eso”, expresó el republicano.

Lea también: Un año del regreso de Trump a la Casa Blanca: críticas, desaires y sanciones contra Colombia, uno de sus aliados más leales

Sus declaraciones llegan en un momento crucial para ambos países, luego de que se reportara la primera transferencia de 300 millones de dólares a Venezuela por la venta de petróleo por parte de Estados Unidos, que había acordado una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí.

Y es que la meta de Trump está enfocada en que Norteamérica estará “dividiendo” 50 millones de barriles de petróleo con el suramericano, en una operación en la que también participarán empresas petroleras, lo que permitirá que Venezuela “esté ganando más dinero del que ha ganado en mucho tiempo”. “El liderazgo del país ha sido muy bueno... muy, muy inteligente”, añadió.

Trump afirmó que invitará a Washington a Delcy Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: “Nada ha sido agendado”, indicó. La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

“Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades”, dijo este miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación. Sin embargo, ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como “formidable” y había asegurado que con ella “todo anda muy bien”. La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición venezolana. Dijo el martes que quería “involucrar” a la jefa de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Previa a Davos: el 53% cree que la economía global se debilitará en 2026

