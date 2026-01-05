x

Chevron y otras petroleras gringas se disparan en Wall Street tras anuncios de Trump sobre un control en Venezuela

Las acciones de las principales petroleras estadounidenses lideraron las ganancias en el mercado bursátil este lunes 5 de enero, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

  • Las petroleras como Chevron registraron las variaciones más notables en Wall Street. FOTO GETTY
    Las petroleras como Chevron registraron las variaciones más notables en Wall Street. FOTO GETTY
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 9 horas
En la mañana de este 5 de enero de enero, las petroleras gringas fueron las protagonistas en Wall Street. Eso tras las captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y posteriores declaraciones de Donald Trump sobre tomar control de ese país hasta que haya una transición pacífica de gobierno. Además, de la supuesta llegada de compañías petroleras para explotar las reservas de crudo de esa país, que son las más grandes del planeta.

La bolsa de Nueva York abrió al alza esta mañana. Eso por las declaraciones de Trump sobre una supuesta inversión y llegadas de petroleras gringas al vecino país suramericano.

Lea también: ¿Por qué la sobreoferta pesó más que la captura de Maduro en el precio del petróleo?

En las primeras negociaciones, el Dow Jones ganaba 0,18%, el Nasdaq 0,92% y el ampliado S&P 500 subía 0,53%.

Chevron y Baker Hughes protagonistas

Las protagonistas fueron las petroleras estadounidenses, por ejemplo, Chevron ganaba 4,45% a 162,83 dólares por acción, Exxon Mobil sumaba 1,73% a 124,77 dólares y ConocoPhillips avanzaba 4,15% a 100,71 dólares, según reportó AFP.

De acuerdo con la plataforma Investing, las acciones de varias compañías energéticas de Estados Unidos subieron con fuerza tras el anuncio del presidente Donald Trump.

Le puede gustar: Incremento del salario mínimo en 23,7% elevaría en unos $7 billones el déficit fiscal

Chevron es la compañía con mayor permanencia en Venezuela, con décadas de operación en la Faja Petrolífera del Orinoco en alianza con PDVSA y, pese a las sanciones de Estados Unidos, ha sido la única autorizada a mantener actividades limitadas, incluyendo la exportación de crudo a partir de licencias especiales otorgadas en 2022.

Baker Hughes, enfocada en servicios y tecnología petrolera, apoyó durante años la perforación y el mantenimiento de pozos, pero redujo de forma significativa su actividad por las sanciones y la crisis del sector. ConocoPhillips, en cambio, salió del país tras la nacionalización de proyectos en 2007 y luego obtuvo compensaciones millonarias tras demandar al Estado venezolano por la expropiación de sus activos.

Dólar en Colombia y petróleo

Este comportamiento se daba en un contexto de alta volatilidad de los mercados, con los inversionistas atentos a los acontecimientos en Venezuela. El país sudamericano, miembro de la OPEP y cuyas exportaciones de petróleo han estado sujetas a un embargo por parte de Estados Unidos, generaba incertidumbre sobre un eventual efecto en la oferta global de crudo

En cuanto, al precio del crudo, operaban a la baja en las primeras negociaciones de este lunes. El crudo Brent retrocedía 23 centavos de dólar, equivalente a una caída del 0,4 %, y se cotizaba en US$60,52 por barril.

Por otro lado, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, descendía 21 centavos, también un 0,4 %, hasta ubicarse en US$57,11.

El dólar en Colombia abrió este lunes con un repunte de $3.817,77, es decir un alza de $27 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se sitúa en $3.790,77.

Consulte: ¿Se podrá “vivir sabroso” con $2 millones de salario mínimo en 2026?

