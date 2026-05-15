Youtuber impulsor del chavismo y de la izquierda radical se reunió con Iván Cepeda

A dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales los candidatos afinan sus estrategias para picar en punta y sacar buena ventaja para el balotaje. La campaña que en estos comicios no ha soltado la punta en las encuestas de intención de voto, la del senador petrista Iván Cepeda, es una de esas.
Parte de esa táctica electoral gira en torno a redes sociales, que —para la aspiración del candidato del hoy gobernante Pacto Histórico— es una de las plataformas para impulsar sus propuestas, así como las plazas públicas en distintas regiones del país y las escogidas entrevistas que ha dado a medios de comunicación.
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La representante a la Cámara por ese movimiento, Mafe Carrascal, compartió en sus redes sociales que el influenciador Diego Ruzzarin tuvo una conversación con Cepeda. “Un honor haber propiciado este encuentro entre este par de hombres brillantes. Esperen lo que se viene”, mencionó la congresista en sus redes, en donde le dijo a sus seguidores que se prepararan “para una conversación de dos mentes brillantes”.