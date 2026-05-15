Las denuncias de Claudia López y Mauricio Lizcano por falta de acceso a anticipos para sus campañas

Se supone que los candidatos presidenciales pueden pedir hasta 10 mil millones de anticipos para que el Estado les preste para sus gastos de campaña, que luego devolverían. Sin embargo, los candidatos Claudia López y Mauricio Lizcano han señalado que no han podido acceder a ellos.
En unas declaraciones a través de su cuenta de X, López dijo que “no hay garantías para competir en esta elección presidencial”. Entre las razones habló de “proselitismo armado, clientelismo e indebida participación en política del Gobierno Nacional” y de que “a esta altura no se han hecho debates con todos los candidatos como corresponde en una democracia.