Las denuncias de Claudia López y Mauricio Lizcano por falta de acceso a anticipos para sus campañas

Se supone que los candidatos presidenciales pueden pedir hasta 10 mil millones de anticipos para que el Estado les preste para sus gastos de campaña, que luego devolverían. Sin embargo, los candidatos Claudia López y Mauricio Lizcano han señalado que no han podido acceder a ellos. En unas declaraciones a través de su cuenta de X, López dijo que “no hay garantías para competir en esta elección presidencial”. Entre las razones habló de “proselitismo armado, clientelismo e indebida participación en política del Gobierno Nacional” y de que “a esta altura no se han hecho debates con todos los candidatos como corresponde en una democracia.

Las críticas de Claudia López a las reglas del Consejo Nacional Electoral

Después, la exalcaldesa de Bogotá habló precisamente de las reglas de financiación pública de campañas: “las autoridades electorales no han definido ni siquiera las reglas de financiación pública de campañas”.

Y agregó que estos lineamientos debían definirse desde principios del año, no a estas alturas del partido: “Estas reglas deberían haber estado definidas desde el 31 de enero. No hay garantías para competir en este debate presidencial en Colombia”.

Mauricio Lizcano denuncia inequidad frente a otras campañas presidenciales

Por su parte, el exministro y excongresista Mauricio Lizcano señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Previsora (aseguradora estatal) no ha tomado acciones ante sus peticiones de pólizas para acceder a los anticipos: “No hemos tenido garantías casi que de nada. Empezando por algo tan sencillo como que el Estado dice que uno puede pedir un anticipo para financiar su campaña. Este Gobierno no nos aprobó ningún anticipo, ni la Previsora que es del Estado nos quiso vender la póliza”, dijo Lizcano ante los medios de comunicación. Lea también: El regaño de la Corte Suprema a Petro por descalificar la autoridad electoral y denunciar fraude en el sistema “que lo eligió a él” Y añadió: “Ahí usted mira la inequidad. De la Espriella, 40.000 millones se ha gastado y nosotros a duras penas hemos podido llegar a mil, ¿uno cómo compite en una democracia donde a unos les dan todo y a otros les dan nada?” Cabe aclarar que, según un informe de Transparencia por Colombia, De la Espriella ha tenido ingresos por $32 mil millones y gastos por $16,300 millones. “Mientras unos tienen toda la logística, como aviones privados, todos los recursos. El Estado incluso facilita las tarimas para que Cepeda use las mismas tarimas de los ministros para que eche sus discursos en las plazas, hay otros que estamos discriminados sino sin garantías. La democracia de país es de papel”.

Los obstáculos del sector financiero y los bancos para prestar dinero

Hay varias inequidades que pueden enfrentar los candidatos para financiarse. No son solo las dificultades que pueden presentarse con el Estado, sino con que las instituciones bancarias o financieras les presten plata. Cuando estas ven las pocas o nulas posibilidades de algunos en las encuestas y prevén que los candidatos no pasen el umbral de reposición de votos, es más difícil que aprueben estos préstamos.

Alerta de la MOE por el retraso en la entrega de anticipos estatales

Por eso se supone que existen los anticipos del Estado. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, explicó en días pasados que “la equidad en la competencia electoral es un pilar de nuestra democracia”. Añadió, a su vez, que “las campañas requieren de estos recursos para competir en condiciones de igualdad. El retraso en la definición de estas reglas de juego y sobre todo, de la entrega oportuna de los anticipos, genera un daño democrático irreparable”. Lea también: Gobierno Petro no invitó al registrador a reunión con observadores internacionales, ¿qué hay detrás?

El cuello de botella del CNE y las pólizas de La Previsora

Según expuso la MOE en un informe, el CNE reglamentó el procedimiento para el reconocimiento y giro de los anticipos de financiación estatal previa apenas este 12 de mayo. En teoría, las solicitudes de anticipo deben llegar hasta este 15 de mayo, pero queda por verse si eso se cumple, dadas las fechas iniciales que se tenían para regular este tema, a finales de enero. Como solo se dieron cuatro días hábiles para que los candidatos pasen las solicitudes al tribunal electoral, se les complicó la cosa ante la cantidad de requisitos solicitada. A su vez, les exigieron una póliza de seguros u otros mecanismos para garantizar que los candidatos devuelvan los recursos en caso de no pasar el umbral, retirarse o que la plata de la reposición lo les alcance. Pero he ahí otra dificultad: ni siquiera la Previsora ha querido darles las pólizas.

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