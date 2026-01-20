Valorem, de los Santo Domingo, entra con fuerza en la puja por el Santos de Neymar: ¿qué buscan en el fútbol brasileño?

El apellido Santo Domingo vuelve a sonar con fuerza en el escenario internacional, esta vez ligado a uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial. Valorem, el holding de inversiones de la familia, avanza en una negociación que podría cambiar el rumbo del Santos FC, el equipo que vio nacer a Pelé, encubó y relanzó la carrera de Neymar. La propuesta, considerada una de las más ambiciosas que ha recibido el club brasileño, busca inyectar capital al club que se encuentra en crisis, pero también transformar por completo su modelo de gestión.
La oferta contempla una inversión cercana a los 1.000 millones de reales (unos 182 millones de euros) como aporte directo al club y otro monto similar para asumir el 100% de su deuda, en el marco de la conversión del Santos en Sociedad Anónima de Fútbol (SAF). De concretarse, el club quedaría entre los más valiosos de Sudamérica bajo este esquema empresarial.
Le puede interesar: ¿Qué es la multipropiedad en el fútbol y cuáles son sus riesgos? Acá le explicamos