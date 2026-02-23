x

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Diana Ospina en Bogotá? Pidió un taxi y se perdió su rastro; ya se pronunció Theatron

La mujer salió de una discoteca en Chapinero a las 2:44 de la madrugada del domingo 21 de febrero y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

  • Diana Ospina, desapareció después de tomar un taxi el 22 de febrero, en Bogotá. Foto: redes sociales.
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La incertidumbre crece en Bogotá por la desaparición de Diana Ospina, vista por última vez en la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026 tras salir de la discoteca Theatron, en el sector de Chapinero. Con el paso de las horas han surgido nuevos elementos que aumentan la preocupación de su familia y de las autoridades.

Las cámaras de seguridad del establecimiento la registraron saliendo a las 2:44 a. m. en compañía de una amiga. Después de que su acompañante tomara un vehículo particular sobre la carrera 13 con calle 59, Diana caminó hacia la calle 58 bis con carrera 10, donde abordó un taxi. Antes de subir al vehículo, tuvo la precaución de tomar fotografías de la placa y enviarlas a un grupo de amigos, como una medida de seguridad. Esa fue la última vez que supieron con certeza de ella.

Posteriormente, según conocieron sus familiares, de su cuenta bancaria se habrían realizado al menos 12 retiros, movimientos que hoy hacen parte de la investigación y que son analizados por las autoridades para establecer en qué lugares se efectuaron y si quedaron registros en cámaras de seguridad.

A la angustia se sumó un mensaje que recibieron varios de sus amigos horas después de su desaparición. En el texto, desconocidos exigían dinero a cambio de supuestamente devolverla porque afirmaban tenerla retenida. Sin embargo, tras las primeras verificaciones, las autoridades y la familia concluyeron que se trató de una estafa que buscaba aprovecharse de la situación.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que ya activó los protocolos de búsqueda y que trabaja de manera articulada con el GAULA de la ciudad. Esta unidad especializada acompaña a la familia en la recolección de información y adelanta labores de búsqueda activa para reconstruir los últimos movimientos de Diana y verificar la ruta del taxi en el que se movilizó.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos mantienen la difusión de su fotografía y reiteran el llamado a la ciudadanía para que cualquier información que pueda contribuir a ubicarla sea reportada de inmediato a las autoridades

En un comunicado Theatron, informó que Diana salió del lugar a las 2:44 a. m. en compañía de una amiga. Las cámaras de seguridad la registran abandonando el sitio; posteriormente, su acompañante aborda un vehículo particular sobre la carrera 13 con calle 59. Minutos después, la mujer se dirige sola hacia la calle 58 bis con carrera 10, donde se le observa subir a un taxi.

“THEATRON se dirige a la opinión pública para expresar su solidaridad y apoyo a la familia y amigos de DIANA OSPINA, quien se encuentra desaparecida desde la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026. En colaboración con el grupo GAULA y las autoridades, hemos entregado los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento (...)”, señaló la discoteca en su pronunciamiento, en el que también aclaró que cuenta con un convenio de Taxis Seguros puesto a disposición de los clientes desde el ingreso al lugar y reiteró su compromiso de colaborar con la investigación.

El caso es atendido por el Gaula, que analiza las grabaciones y reconstruye los últimos movimientos de la joven para establecer qué ocurrió después de abordar el taxi. La información oficial confirma que fue vista por última vez en la calle 58 bis con carrera 10, y que desde ese momento no se tiene rastro de su ubicación.

Entérese: Más de 200 presos políticos en Venezuela siguen en huelga de hambre tras quedar fuera de la amnistía

Familiares y amigos han solicitado a la ciudadanía cualquier dato que permita ubicarla, mientras las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis. Con el paso de las horas aumenta la angustia y la ciudad sigue atenta a cualquier información que conduzca a dar con su paradero y permita que regrese a casa sana y salva.

