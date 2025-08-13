USO lanza fuerte crítica a Petro: “Es un error frenar producción de petróleo y gas en Colombia”

La Unión Sindical Obrera (USO) encendió las alarmas frente a la política energética del presidente Gustavo Petro.
Su presidente, César Loza, afirmó que la decisión de no promover nuevos proyectos de exploración y producción de petróleo y gas compromete la seguridad energética de Colombia y debilita el negocio principal de Ecopetrol.
“El presidente Petro, con todo respeto y todo cariño, piensa que va a salvar la humanidad si nosotros dejamos de producir petróleo y gas. Es un error”, declaró Loza en entrevista con Mañanas Blu.
