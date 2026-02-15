“El salario vital se mantiene”: Petro pide más tiempo al Consejo de Estado y convoca marchas el 19 de febrero

En la alocución de este domingo 15 de febrero, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el nuevo decreto transitorio que deberá expedir el Gobierno para fijar el salario mínimo de 2026. El mandatario sostuvo que, aunque no comparte la suspensión del Consejo de Estado, respeta la determinación judicial, pero afirmó que el nuevo decreto del salario mínimo mantendrá el salario vital. Asimismo, defendió la legalidad y la conveniencia económica del incremento, negó que haya provocado presiones inflacionarias o un aumento del desempleo y llamó a empresarios y trabajadores a avanzar en un proceso de concertación.

Petro pide aclaraciones y más tiempo al Consejo de Estado

El jefe de Estado explicó además que pedirá aclaraciones al Consejo de Estado, ya que la suspensión del decreto que fijó el aumento del salario mínimo se basó en la necesidad de ajustar su motivación a los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999. No obstante, afirmó que en el auto se omitió un elemento central: el carácter prevalente de la protección constitucional al trabajo. “Esa sentencia ordena que el aumento salarial habrá de reflejar, con carácter prevalente, la especial protección constitucional del trabajo”, indicó el mandatario, citando los artículos 25 y 53 de la Constitución. A su juicio, esa prevalencia implica que el aumento salarial refleje la especial protección constitucional al trabajo y garantice una remuneración “mínima vital y móvil”, incluso cuando no haya consenso en la Comisión de Concertación Según Petro, estos criterios no fueron aplicados de forma estricta en el pasado, lo que habría rezagado el salario mínimo frente al costo real de la canasta básica. En ese contexto, el presidente afirmó el nuevo decreto que expida el Gobierno incorporará los fundamentos constitucionales y estudios técnicos actualizados, a la espera del fallo definitivo del Consejo de Estado.