“El salario vital se mantiene”: Petro pide más tiempo al Consejo de Estado y convoca marchas el 19 de febrero

El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que el alto tribunal suspendiera provisionalmente el incremento del 23,7% decretado para 2026.

  • El Consejo de Estado ordenó al Gobierno, en un plazo máximo de ocho días, expedir un nuevo decreto del salario mínimo, de carácter transitorio, sustentado en criterios expresos y con una motivación económica reforzada. Foto: Archivo y Colprensa
    El Consejo de Estado ordenó al Gobierno, en un plazo máximo de ocho días, expedir un nuevo decreto del salario mínimo, de carácter transitorio, sustentado en criterios expresos y con una motivación económica reforzada. Foto: Archivo y Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
En la alocución de este domingo 15 de febrero, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el nuevo decreto transitorio que deberá expedir el Gobierno para fijar el salario mínimo de 2026.

El mandatario sostuvo que, aunque no comparte la suspensión del Consejo de Estado, respeta la determinación judicial, pero afirmó que el nuevo decreto del salario mínimo mantendrá el salario vital.

Asimismo, defendió la legalidad y la conveniencia económica del incremento, negó que haya provocado presiones inflacionarias o un aumento del desempleo y llamó a empresarios y trabajadores a avanzar en un proceso de concertación.

Petro pide aclaraciones y más tiempo al Consejo de Estado

El jefe de Estado explicó además que pedirá aclaraciones al Consejo de Estado, ya que la suspensión del decreto que fijó el aumento del salario mínimo se basó en la necesidad de ajustar su motivación a los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999. No obstante, afirmó que en el auto se omitió un elemento central: el carácter prevalente de la protección constitucional al trabajo.

“Esa sentencia ordena que el aumento salarial habrá de reflejar, con carácter prevalente, la especial protección constitucional del trabajo”, indicó el mandatario, citando los artículos 25 y 53 de la Constitución.

A su juicio, esa prevalencia implica que el aumento salarial refleje la especial protección constitucional al trabajo y garantice una remuneración “mínima vital y móvil”, incluso cuando no haya consenso en la Comisión de Concertación

Según Petro, estos criterios no fueron aplicados de forma estricta en el pasado, lo que habría rezagado el salario mínimo frente al costo real de la canasta básica.

En ese contexto, el presidente afirmó el nuevo decreto que expida el Gobierno incorporará los fundamentos constitucionales y estudios técnicos actualizados, a la espera del fallo definitivo del Consejo de Estado.

Y añadió que, aunque el alto tribunal otorgó un plazo de ocho días, será necesario utilizar más tiempo para explicar por qué el principio de prevalencia constitucional debe reflejarse en el nuevo acto administrativo.

La alocución se da en víspera de la reunión convocada entre el Ministerio del Trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que se tratará de llegar a un acuerdo. La reunión será este lunes 16 de febrero a las 10 a.m.

Cabe recordar que el Consejo de Estado ordenó al Gobierno, en un plazo máximo de ocho días, expedir un nuevo decreto del salario mínimo, de carácter transitorio, sustentado en criterios expresos y con una motivación económica reforzada.

Noticia en desarrollo...

