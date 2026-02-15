Bandas criminales cobran rescates y sus “vueltas” con criptomonedas

Más de $3.000 millones en criptomonedas estaban pidiendo integrantes de La Oficina para liberar al influenciador caleño Roberto Felipe Mejía Caicedo, quien fue raptado durante 36 horas dentro de un lujoso conjunto residencial de Envigado. Esta fue la primera muestra de que estas monedas digitales estaban formando parte del ecosistema económico de las bandas criminales del Valle de Aburrá, particularmente, y que ahora se usan como una modalidad más versátil para lavar los activos y hacer pagos, disminuyendo los riesgos.

El hecho del influenciador se registró entre el 17 y el 19 de enero de 2024, este hombre había llegado hasta la propiedad, en la Loma del Chocho, para una negociación millonaria en criptomonedas. Sin embargo, cinco hombres armados, quienes supuestamente estarían bajo la tutela de alias El Sobri –señalado integrante de La Oficina– lo retuvieron y comenzaron a hacerle la millonaria exigencia económica, bien fuera en esta moneda digital o en dólares.



Cuando fue rescatado por los agentes del CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar de la Cuarta Brigada del Ejército, Mejía Caicedo, de 43 años, les había alcanzado a entregar 184.000 dólares ($670 millones) en criptomonedas, a ver si con eso lo dejaban libre.

¿Por qué en criptomonedas?

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, las criptomonedas se convirtieron en uno de los métodos más sencillos para mover millones de dólares sin necesidad de exponer ni al dinero ni a las personas que lo pueden transportar en maletines y a través de viajes en líneas comerciales.



“El dinero del narcotráfico o de la extorsión se convierte en Bitcoin o Stablecoins (como USDT) en cuestión de segundos, saltándose los radares de los bancos locales. Esto permite que las estructuras puedan intercambiar fácilmente las cripto por efectivo”, expresó el investigador.



Expertos en este tema destacan que los movimientos digitales, además de disminuir los tiempos, permiten reducir las comisiones que generan los transportes del dinero en efectivo para ser entregados a las estructuras.



Nicolás Vásquez, economista y fundador de El Diario del Banquero, una plataforma enfocada en análisis financieros, explicó que “antes distribuían la droga en Estados Unidos y personas que venden en las calles tenían que recoger este dinero en efectivo y los debían mandar, en efectivo, primero a México y luego a Colombia, lo que hacía todo muy dispendioso y riesgoso por la cantidad de billetes, con las criptomonedas aparecieron métodos que les permitían mover ese dinero en segundos y sin tener que salir de Estados Unidos”. Lea también: ¡Tremendo susto! Un carro se incendió en plena marcha en el barrio Buenos Aires



Pero estos movimientos no los hacen en cualquier criptomoneda, puesto que en las plataformas más reconocidas existe un método que se llama Know Your Customer, que en el argot de este mundo digital es conocido como KYC. Esto obliga a las personas a dejar registros como fotografías y documentación que permitirá el rastreo de quienes hacen consignaciones en estas plataformas, todo para evitar el lavado de activos.



Por esta razón, los criminales optan por ingresar sus recursos a sitios que manejan estas monedas de manera descentralizada y se la distribuyen a las personas que sirven de testaferros, entregándoles porciones de estas monedas.



“Ahora no les entregan morrales con dinero, sino que les abren cuentas y les dicen que les consignaron una cierta cantidad de dinero a través de criptomonedas. Luego lo que hacen es que sacan su porción y mandan lo restante a una cuenta que llaman mezclador y de ahí el dinero llega a las cuentas de las estructuras”, explicó el economista Vásquez.



Posteriormente, de acuerdo con las necesidades de los criminales, se establece si se busca convertir en efectivo, nuevamente, para hacer inversiones o si se gastan rápidamente para evitar dejar rastro de estos movimientos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que la cantidad de dinero que se está moviendo por parte de las estructuras criminales es incalculable y “ellos siempre buscan innovar y buscar la manera más eficiente de limpiar sus recursos. Sin embargo, nosotros no cesamos en nuestra lucha para atacarlos y golpearlos por uno de los puntos que más les duele, sus recursos”.

¿Qué grupos están detrás?

Los primeros en incursionar en esta modalidad de negocio en América Latina fueron los grupos mexicanos, quienes se aliaron con organizaciones de China que les enseñaron los beneficios que tenía manejar el dinero del crimen mediante estas monedas digitales.



A partir de ahí se comenzó a regar la voz de la eficiencia de este método y las bandas de Medellín y el Valle de Aburrá no se quisieron quedar atrás del suculento negocio.



Fuentes de inteligencia señalaron que en este negocio, de acuerdo con las primeras investigaciones, estaría La Oficina –como confederación criminal– y de manera particular se conocen movimientos de Los Pesebreros, Los Chatas, La Terraza y Caicedo. No obstante, se estima que serían más los grupos que ya habrían puesto parte de sus recursos en las criptomonedas.



Muchas de estas también les servirían para manejar negocios con representantes de las estructuras internacionales que vienen a Medellín, teniendo en cuenta que pueden hacer transferencias de manera más ágil y con un complejo rastreo por parte de las autoridades por su mecanismo.

Lea también: Acusan al Personero de Jardín de abuso sexual; ya había golpeado a una mujer



“Las investigaciones sobre este tema está aún en pañales, pero se han detectados a los alemanes y a los italianos capturados en Medellín y otras ciudades negocios vía dark web en Europa y Estados Unidos”, dijo un experto en conflicto urbano que prefirió mantenerse en reserva.



Esta situación se ha convertido en fuente de preocupación para entidades internacionales como la DEA y la Europol, que vienen avanzando en mecanismos para poder lograr una guía investigativa y una regulación para evitar que esto se vuelva en una especie de paraíso fiscal para los grupos delincuenciales.



Si se aterriza el fenómeno en Colombia el tema es aún más crítico, puesto que no existe ninguna clase de legislación que permita controlar el manejo de monedas digitales, algo que también ocurre en países vecinos de América Latina, situación a la que le sacan provecho en exceso los grupos criminales de todo el continente.



Todo este ecosistema genera un ambiente propicio para que haya un gran movimiento económico en el crimen transnacional y esto explicaría en parte porque desde 2021 en Medellín y el Valle de Aburrá se capturaron 65 integrantes de organizaciones latinoamericanas y europeas enfocadas en el narcotráfico, todos mediante la circular roja de Interpol.

El secretario de Seguridad Villa Mejía indicó que desde Medellín, con las organizaciones de seguridad internacional, se viene haciendo un trabajo intenso para poder controlar esta modalidad de lavado de activos, pero reconoce que “no se trata solo de tener un computador, sino de realizar un trabajo muy estratégico para poderlos intervenir”.

Riesgos del negocio

No obstante, los criminales no ponen todos los huevos en las canastas de las criptomoneda debido a que, al recurrir a las que tienen un muy bajo control, corren el riesgo de que al intentar lavar 1 millón de dólares, por esperar puedan terminar retirando menos del 30% de ese valor.



Sin embargo, cuando se manejan estos recursos a través de criptomonedas internacionales, con poca regulación, pueden hacer sus movimientos con rapidez, lo que hasta el momento a las autoridades les permite establecer que a estas cuentas digitales pudieron entrar dineros irregulares. El problema es a quién. Lea también: Tres casos, un drama: el fuego que expuso conflictos y descuidos



“Es muy complejo porque se hace en ciertas criptomonedas porque es una dirección larguísima, no un nombre o una fotografía. Como estas plataformas están descentralizadas, una autoridad colombiana no está obligada a compartirle información, queda a discreción de quien maneja estas monedas”, explicó el economista Vásquez.



Dentro del mundo de las monedas digitales hay algunas que son más estables porque dependen directamente de los dólares, siendo la más popular el USDT, que su variación depende directamente del valor de la moneda de Estados Unidos.



“Es una moneda digital que mantiene el valor en el mercado y generalmente esta se usa después de hacer un blanqueo del dinero en otras monedas, porque las criptomonedas se compran en dólares y se venden en dólares. Entonces lo que hacen muchos es comprar ‘criptos’ en dólares digitales rápidamente para mantener el valor, porque si los dejan en criptomonedas pueden perder grandes cantidades de un día para otro”, explicó Vásquez.



Y si bien esta es la modalidad más popular de lavado de activos en el mercado de las criptomonedas, no es la única que usan los grupos criminales del Valle de Aburrá y sus aliados en el exterior. Incluso invertir con prontitud sus dineros en otros negocios, pagando con estas monedas, se vuelve clave para buscar limpiar sus recursos.



“Uno de los principales negocios que manejan ellos es la de comprar mercancía de contrabando que traen de China, pagando con criptomonedas y distribuyéndola en distintos mercados”, señaló el experto en conflicto urbano.



Este contrabando también se usa como una especie de crédito para comerciantes que se ven apurados por hacer venta de sus productos de marcas de franquicia, todo para evitar perder el beneficio que esto les puede traer por las bajas ventas.



“Estos negocios son muy proclives a que les entre este dinero en criptomonedas, puesto que deben cumplir con unas metas porque sino pueden perder la marca internacional. Y con esto, tanto ellos como las estructuras criminales terminan ganando”, agregó el investigador.

La tercera ruta usada para lavar dinero mediante las criptomonedas son la venta de contenidos mediante plataformas web para adultos como OnlyFans, Chaturbate y Camsoda, bien sea mediante la compra de contenido erótico o destinando recursos a quienes los elaboran. “La idea es moverlo, traficarlo y no ahorrarlo”, señalaron los conocedores del tema.



Pero tanto las autoridades como los expertos destacaron que si bien el movimiento en criptomonedas se volvió la forma de lavado más compleja de regular, solo es una porción del ecosistema que han instaurado los grupos criminales para que el productor del narcotráfico y las extorsiones se convierta en dinero legal en cuestión de segundos, burlando todos los controles de la justicia.





El cambio de dólares ilegal en negocios del parque lleras

Los movimientos criminales con las divisas no solo se cierran a las criptomonedas. Desde la Secretaría de Seguridad de Medellín indicaron que también están incursionando fuertemente en el cambio de divisas extranjeras, como euros y dólares, sin ninguna regulación, pese a que en Colombia esta actividad debe ser registrada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Banco de la República.



El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que durante los operativos realizados este año en el Parque Lleras no solo se suspendió la actividad comercial de establecimientos o se incautaron estupefacientes. También se encontraron miles de dólares en efectivo que estaban siendo cambiados de manera ilegal a los extranjeros que visitan este parque del suroriente de la ciudad.



“En algunos casinos y bares le cobran al extranjero en dólares y hasta ahí todo está normal. El problema es que muchos de estos establecimientos se prestan para hacer cambio de dólares y euros sin contar con la autorización y esto se termina prestando para lavar grandes cantidades de dinero”, explicó Villa Mejía.

Nada más en un operativo realizado el pasado 30 de enero en el Lleras, la Policía Metropolitana incautó en un solo establecimiento 110.000 dólares en efectivo (equivalentes a $403 millones), sobre los cuales no se pudo justificar el origen.



“Por hacer estos cambios, la Dian ya le ha impuesto sanciones millonarias a ocho establecimientos, las cuales ascienden hasta a los $52 millones, además de incautarles los dólares que puedan tener en su poder”, dijo el funcionario, quien agregó que en otros establecimientos se hallaron entre 25.000 y 50.000 dólares ($91.500.000 y $183 millones).



El cambio de divisas en Colombia cuenta con una regulación drástica con el fin de evitar que esta modalidad sea usada como ruta para lavar activos, por lo que todo se debe concentrar mediante casas de cambio legalmente registradas tanto ante la Dian como ante el Banco de la República.



Se estima que son más de 50 las entidades autorizadas para realizar esta labor en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá, muchas de ellas ubicadas en centros comerciales por temas de seguridad.



De acuerdo con el ente regulador tributario de Colombia, “el mercado cambiario o mercado regulado de divisas en Colombia está conformado por la totalidad de divisas que deben canalizarse obligatoriamente por conducto de los Intermediarios de Mercado Cambiario autorizados para el efecto o a través de los mecanismos de compensación (Cuentas de Compensación) y por las divisas que no obstante estar exentas de esta obligación, se canalicen de manera voluntaria”.



Este procedimiento no se puede hacer en cualquier establecimiento no designado para esta actividad, sino que debe realizarse mediante canales suministrados por intermediarios del mercado cambiario o de cuentas de compensación registradas ante el Banco de la República.



En caso tal de que alguna entidad realice estos cambios sin estar avalada para realizarlo, la Dian establece sanciones en Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a un porcentaje del dinero que se le encuentre como parte de la investigación por los cambios de estas divisas.



Cabe destacar que las regulaciones se hacen desde una base de 10.000 dólares ($37 millones), ya que un monto inferior no es necesario declararlo ante autoridades aduaneras ni ante ningún otro organismo.



Sin embargo, el secretario de Seguridad, Villa Mejía, explicó que lo hallado en el Parque Lleras en los más recientes operativos está lejos de una simple infracción tributaria, por lo que se avanza en las investigaciones para desmantelar las estructuras que buscan cambiar miles de dólares a los extranjeros y mediante estos legalizar las cuentas de las rentas ilegales.

¿Qué son las monedas descentralizadas?