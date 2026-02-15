Bandas criminales cobran rescates y sus “vueltas” con criptomonedas

Más de $3.000 millones en criptomonedas estaban pidiendo integrantes de La Oficina para liberar al influenciador caleño Roberto Felipe Mejía Caicedo, quien fue raptado durante 36 horas dentro de un lujoso conjunto residencial de Envigado.
Esta fue la primera muestra de que estas monedas digitales estaban formando parte del ecosistema económico de las bandas criminales del Valle de Aburrá, particularmente, y que ahora se usan como una modalidad más versátil para lavar los activos y hacer pagos, disminuyendo los riesgos.