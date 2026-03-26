La USO eleva la presión sobre Ecopetrol: advierte riesgo “catastrófico” e insiste con exigir salida de Ricardo Roa

La tensión alrededor de Ecopetrol se intensifica. El presidente de la Unión Sindical Obrera, Martín Ravelo, lanzó una de las advertencias más fuertes hasta ahora: la empresa podría enfrentar un escenario “catastrófico” si no se toman decisiones inmediatas sobre su liderazgo y estabilidad institucional.
El foco está en la permanencia de Ricardo Roa. En conversación con Blu Radio, el sindicato insiste en que la junta directiva debe apartarlo del cargo, al considerar que la compañía atraviesa un “impacto reputacional crítico” y problemas de flujo de caja que podrían escalar en el corto plazo.
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